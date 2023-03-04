Путин расширил права военкоматов: новости СВО за 3 марта

Несмотря на то, что собрание было плановым, есть большая вероятность, что на нем обсуждались также и вчерашние события, произошедшие в Брянской области. В онлайн-трансляции мы следили за тем, о чём глава государства говорил с членами Совбеза.

В Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что во время зачистки села Сушаны в Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии.

— Четверо росгвардейцев — трое сотрудников Брянского СОБР (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН — получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает, — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

