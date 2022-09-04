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Медведица с медвежатами: фотограф из Новосибирска сделал снимки белых медведей, которые живут на краю Евразии

Вадим Махоров побывал на Мысе Дежнева

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На Мысе Дежнева начинается день на всём земном шаре

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Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал фотографии из Чукотки, на которые попали семья белых медведей. Новосибирец побывал на самой восточной точке Евразии — Мысе Дежнева.

Вадим Махоров рассказал, что до мыса пришлось добираться 15 часов на гусеничном вездеходе от Лаврентия до Уэлена, а после и до самого мыса. На мысе есть маяк-памятник путешественнику Дежневу.

— Когда я шел к маяку, я думал о том, что скоро окажусь на краю света, но мои эмоции от этого события перебили белые медведи, с которыми наша компания из пяти человек встретилась прям у маяка. Полярные медведи более опасные, чем бурые, а в нашей ситуации это была медведица с двумя медвежатами. Мы увидели медведей в метрах 200 от нас. Они шли от берега вверх, как раз в нашу сторону, но нас еще не заметили. Было принято решение, если медведи пойдут к нам, то лезть на маяк, а я, в свою очередь, решил попробовать отогнать их дроном. На удивление, мишки не сильно активно уходили от дрона, что говорило о еще большей опасности для нас, но все-таки мне удалось увезти их в самый угол к скале у моря, где они улеглись втроем и через какое-то время уснули, — поделился Вадим Махоров.

Посмотрите на фотографиях, как медведи реагировали на дрон.

До этого Вадим Махоров никогда не видел белых медведей в природе

До этого Вадим Махоров никогда не видел белых медведей в природе

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Группа туристов из пяти человек заметила медведей первыми

Группа туристов из пяти человек заметила медведей первыми

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— Чукотка — удивительный регион. Здесь начинаешь чувствовать цену жизни. В тундре не спрячешься, вся природа открыта, как на ладони. Много бурых медведей, птиц. На берегу моря можно увидеть трупы моржей и китов, которые привлекают хищников. Человек живёт среди всего этого, — написал Вадим Махоров у себя в соцсетях.

— Чукотка — удивительный регион. Здесь начинаешь чувствовать цену жизни. В тундре не спрячешься, вся природа открыта, как на ладони. Много бурых медведей, птиц. На берегу моря можно увидеть трупы моржей и китов, которые привлекают хищников. Человек живёт среди всего этого, — написал Вадим Махоров у себя в соцсетях.

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Как вспоминает Вадим Махоров рядом с селами в Чукотке можно увидеть подстреленных медведей, которые угрожают людям своим присутствием.

Как вспоминает Вадим Махоров рядом с селами в Чукотке можно увидеть подстреленных медведей, которые угрожают людям своим присутствием.

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Медведи не сразу начали уходить от дрона

Медведи не сразу начали уходить от дрона

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Фотограф хорошо отзывается о людях на чукотке. Он пишет, что они «удивительные, готовые выручить друг друга в любой беде»

Фотограф хорошо отзывается о людях на чукотке. Он пишет, что они «удивительные, готовые выручить друг друга в любой беде»

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Место похоже на край Земли и является самой восточной точкой Евразии

Место похоже на край Земли и является самой восточной точкой Евразии

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После встречи с дроном медведи уснули

После встречи с дроном медведи уснули

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Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал в селе Хунзах в Дагестане. Особенность этого места в том, что дома здесь построены рядом с обрывом. Высота отвесных скал достигает 100 метров.

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