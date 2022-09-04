Медведица с медвежатами: фотограф из Новосибирска сделал снимки белых медведей, которые живут на краю Евразии

Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал фотографии из Чукотки, на которые попали семья белых медведей. Новосибирец побывал на самой восточной точке Евразии — Мысе Дежнева.

Вадим Махоров рассказал, что до мыса пришлось добираться 15 часов на гусеничном вездеходе от Лаврентия до Уэлена, а после и до самого мыса. На мысе есть маяк-памятник путешественнику Дежневу.

— Когда я шел к маяку, я думал о том, что скоро окажусь на краю света, но мои эмоции от этого события перебили белые медведи, с которыми наша компания из пяти человек встретилась прям у маяка. Полярные медведи более опасные, чем бурые, а в нашей ситуации это была медведица с двумя медвежатами. Мы увидели медведей в метрах 200 от нас. Они шли от берега вверх, как раз в нашу сторону, но нас еще не заметили. Было принято решение, если медведи пойдут к нам, то лезть на маяк, а я, в свою очередь, решил попробовать отогнать их дроном. На удивление, мишки не сильно активно уходили от дрона, что говорило о еще большей опасности для нас, но все-таки мне удалось увезти их в самый угол к скале у моря, где они улеглись втроем и через какое-то время уснули, — поделился Вадим Махоров.

