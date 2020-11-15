Когда твой дед — рэпер: 5 пенсионеров, старость которых круче вашей молодости

Эта пятерка героев доказывает, что в 60 все только начинается. Они покоряют Instagram своей смелостью, выходят на подиум, участвуют в комедийных шоу и снимают клипы. Кажется, что старость — это не про них.



«Нет бровей — не парьтесь, гайки и клей вам в помощь»



У Ольги Никитиной для своих подписчиков — куча лайфхаков на все случаи жизни. О том, что татуировки даже лучше набивать на пенсии (ты точно не будешь переживать, как она будет выглядеть в старости), что разводиться не стоит (потому что две пенсии лучше, чем одна) и что самые высокие скидки для пенсионеров — в стриптиз-барах (50%). Богемный канал Куприяновны в Instagram собрал две сотни подписчиков. Здесь она не боится быть яркой, не стесняется в выражениях и каждым новым постом доказывает, что после 60 жизнь может круто измениться. Именно в этом возрасте она вышла на пенсию, 40 лет проработав стоматологом в Северодвинске, и переехала в Санкт-Петербург.

