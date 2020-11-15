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Когда твой дед — рэпер: 5 пенсионеров, старость которых круче вашей молодости

После 60 жизнь у них только началась

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На пятерых им 348 лет

На пятерых им 348 лет

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Эта пятерка героев доказывает, что в 60 все только начинается. Они покоряют Instagram своей смелостью, выходят на подиум, участвуют в комедийных шоу и снимают клипы. Кажется, что старость — это не про них.

«Нет бровей — не парьтесь, гайки и клей вам в помощь»

У Ольги Никитиной для своих подписчиков — куча лайфхаков на все случаи жизни. О том, что татуировки даже лучше набивать на пенсии (ты точно не будешь переживать, как она будет выглядеть в старости), что разводиться не стоит (потому что две пенсии лучше, чем одна) и что самые высокие скидки для пенсионеров — в стриптиз-барах (50%). Богемный канал Куприяновны в Instagram собрал две сотни подписчиков. Здесь она не боится быть яркой, не стесняется в выражениях и каждым новым постом доказывает, что после 60 жизнь может круто измениться. Именно в этом возрасте она вышла на пенсию, 40 лет проработав стоматологом в Северодвинске, и переехала в Санкт-Петербург.

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Но если для молодежи переезд в окутанный флером романтики город — это чаще всего бегство, то для Куприяновны — вторая жизнь. Здесь она записалась на курсы английского языка и фотографии, стала заниматься лыжами, первый раз прыгнула с парашютом, потом — школа моделей, подиум, поездки за границу на велосипеде. Чтобы пересчитать подвиги инста-дивы, придется часами скролить ее страницу (мы чуть все пальцы не стерли!), а о том, что пенсия — это не только дача, пироги и внуки, она рассказывает на мастер-классах по блогерству в старшем возрасте. Не факт, конечно, что ваша бабушка после такого начнет следовать примеру Куприяновны, ведь не каждый может позволить себе откровенную фотосессию даже в молодом возрасте, сесть на шпагат в сугробе на фоне Зимнего дворца или нанести экспериментальный макияж из гаек.

Само собой, такое поведение бабули собирает и восторженные отклики, и армии хейтеров, мерзнущих на вершине своих моральных устоев, но Ольга Никитина каждый раз охотно доказывает, что в России есть и секс, и красивая старость.

«Бабушке нравятся шутки про нее»

Кто сказал, что стендап — дело молодых? Здесь опыт — одна из главных составляющих. А о чем ты можешь рассказать в 20 лет? То ли дело, когда тебе 67! Вот и Николай Трухонин однажды подумал, что ему есть чем поделиться с аудиторией пермского «Стендапа», и уже через пару выступлений стал любимцем публики. Шутит про все, что близко: пенсию, домохозяек, свою бабушку.

Ограничиваться пределами Перми Николай Трухонин не намерен

За плечами у комика — работа электриком на заводе (тогда все шли на производство), но, дослужившись до шестого разряда, ушел в газету писать юмористические рассказы. Зарплата уменьшилась втрое, но Николая это не беспокоило — он был рад, что позволил себе что-то изменить, и стал заниматься любимым делом.

Выйдя на пенсию, мужчина не стал завязывать с творчеством. Писал стихи, участвовал в поэтических фестивалях, на досуге смотрел «Стендап Камеди», а позже узнал, что такие мероприятия проводят и в Перми. Нашел организатора и попросился выступить. Сейчас он уже резидент пермского «Стендапа». У комика есть свои способы подготовки выступления — он обязательно пишет сценарий и не смотрит юмористические шоу, так как появляется желание скопировать. Также Николай старается разбавлять юмор чем-то серьезным и жизненным. Иногда шутки буквально снятся, а записывает Трухонин их карандашом — «лучше скользит».

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Жена Николая Любовь Анатольевна оценивает шутки мужа перед выступлением

Жена Николая Любовь Анатольевна оценивает шутки мужа перед выступлением

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За выступления Николаю не платят, но это его не расстраивает — готов работать за идею. Правда, отмечает пенсионер, даже для него, как льготника, лекарства сейчас очень дорогие. Сейчас Трухонин задумывается о выходе со стендапами на федеральный уровень — участвовать в юмористических проектах и телепередачах.

«У меня нет табу, кроме порно»

Юность Ирина Булгакова провела в Доме моделей. Но потом случилась перестройка, и Ирина стала бухгалтером — эта профессия была одной из самых востребованных и хорошо оплачивалась. К тому же с замужеством и детьми о модельной карьере задумываться не приходилось. К этому вопросу Ирина вернулась в 58 лет, когда дети уже выросли и обзавелись собственными семьями. Тогда она обзвонила модельные агентства Новосибирска и нашла единственное, где работают с моделями в возрасте.

Ирина говорит, что морщины ее не пугают — гораздо больше старит лишний вес

Ирина говорит, что морщины ее не пугают — гораздо больше старит лишний вес

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— Для меня быть моделью — это как психотренинг. Удовольствие, потому что ты работаешь над собой и видишь, что жизнь-то не кончилась и еще как не кончилась — она продолжается. Семья меня поддержала, — говорит Ирина Булгакова. — Конечно, спустя столько лет выйти на подиум было волнительно. Нужно ко всему быть готовой — к любым оценкам. Но это интересный опыт, я бы всем советовала. Моделью может каждый стать, если он этого хочет и если есть тот самый шарм.

Друзья Ирины при встрече не упускают возможности сделать ей комплимент и заметить, что с каждым днем она только молодеет. По признанию модели, главный ее секрет — в здоровом образе жизни: правильное питание, бассейн, баня, прорубь зимой. Кстати, ради мечты Ирина похудела на 20 килограмм и стала весить, как сорок лет назад. При этом в еде себя особенно не ограничивает — лишь отказалась от сладкого и соленого, алкоголь только по праздникам и без фанатизма и, конечно, никакого курения.

У заветной мечты нет срока давности

У заветной мечты нет срока давности

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В отличие от ровесников, стереотипных бабушек и дедушек, Ирина решила, что пенсия — это возраст для себя. И это приносит свои плоды. Ей и в 60 поступают заказы на модельные съемки.

— У меня нет табу, кроме порнографии и пошлости. А всё остальное может быть забавным и веселым, главное — правильно подать, — говорит Ирина.

«Старый тигр»

Что делать, когда ты хочешь привлечь внимание к своему блогу, а под рукой как раз дед, который уже десять лет сидит на пенсии? Бери его в оборот и снимай клип! Так решил хайпануть летом 2017 года пермский студент Владислав Верхоланцев. Своего дедушку он сделал звездой клипа «Старый тигр». На видео 70-летний Николай Тимофеевич смотрит телевизор, мажет колени мазью для суставов, расхаживает в шубе по жаре и читает рэп: «По заказу внука набродил винцо, убрало с двух стаканов — рука лицо».

Звезда возрастного рэпа живет в селе Култаево Пермского края

Через полгода после выхода клипа Владислава вместе с дедушкой и бабушкой пригласили на передачу Первого канала «Видели видео?» Однако выпуск показали только в 2019 году. Во время эфира Николай Тимофеевич, конечно же, сидел в шубе. Кстати, клип видела даже мама главного героя, которой на тот момент было 95 лет. Творчество сына ей понравилось. Но одним только музыкальным видео Николай Тимофеевич не ограничился. Он быстро влился в блогерскую тусовку и теперь устраивает пранки для бабули, участвует в челленджах, шутит и просит «ставить луковки».

«Какой кредит, сам накопил!»

А этого пенсионера на окраине Тюмени знают практически все. 83-летний Алексей Воронин катается по городу на странном трицикле, пишет стихи на злобу дня и учит жизни молодежь. В интернете он — настоящая звезда. Прославился он как раз благодаря своему необычному транспортному средству.

— Я выписал его через интернет из Санкт-Петербурга. Он стоил 190 тысяч рублей, а с доставкой до самого дома вышел в 212 тысяч, — рассказывает Алексей. — Мне нужно было какое-то средство передвижения, потому что ходить тяжело. А так сел и до рынка доехал. Трицикл мне понравился, удобный: прав на него не надо, бензина не надо, регистрировать не надо, легкий, маленький, экологически чистый. Заряжаю его у дома по 6–8 часов. Разгоняется до 35 километров в час.

У бабушки от поездок на трицикле кружится голова, поэтому Алексей Воронин ездит на нем один

Чаще всего Алексей ездит на трицикле один — у бабушки кружится голова. А во время поездок в город мужчина оказывается в центре внимания. Автомобилисты, пешеходы и посетители магазинов, рядом с которыми он иногда останавливается, часто подходят к нему с расспросами, просят сфотографироваться. Он им не отказывает. Понимает, чем вызван такой интерес. Оказывается, такой транспорт едва ли не единственный в Тюмени.

Алексей Воронин в принципе производит впечатление очень продвинутого пенсионера: покупает товары в интернете, зависает в «Одноклассниках», пишет стихи про женщин и политику. Компьютер освоил самостоятельно, без посторонней помощи. Современен пенсионер и в отношениях с возлюбленной: спустя почти 50 лет совместной жизни они со своей второй половинкой до сих пор не расписаны.

— Испытательный срок еще не прошел. Вот пройдет время, тогда и сыграем сразу золотую свадьбу, — шутит Алексей Яковлевич.

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