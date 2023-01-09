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Штормовой ветер повалил несколько новогодних елей в Кузбассе: видео последствий

Очевидцы рассказывают о последствиях непогоды в соцсетях

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Как минимум три ели упали от ветра в Кузбассе

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В Кемеровской области штормовой ветер повалил несколько новогодних елей. Местные жители в соцсетях рассказывают о последствиях непогоды, которая пришла в регион накануне.

В пресс-службе МЧС по Кузбассу корреспонденту NGS42.RU в понедельник, 9 января, рассказали, что сообщений о серьезных повреждениях не поступало, тем не менее в городах произошло несколько мелких ЧП.

По данным пресс-службы МЧС по Кузбассу, в ведомство звонков о происшествиях не поступало. Вместе с тем в Кемеровский гидрометцентр обращаются жители региона с вопросами о силе ветра.

В свою очередь очевидцы прислали в телеграм-канал «Инцидент.Кузбасс» видео, снятое в Рудничном и Заводском районах Кемерова, где ураганный ветер снес две новогодние ели и повредил гирлянды на них. Глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале сообщил, что все последствия непогоды устраняются службами. Пресс-служба мэрии уточнила, что шквалистый ветер стал причиной падения ели в Рудничном районе, при этом никто не пострадал. Также из-за этого была повреждена одна из ледовых фигур.

— Сейчас место огорожено. Вернуть дерево на место планируется после того, как стихия уляжется. То же самое касается сорванной ветром гирлянды в Заводском районе, — сообщили в мэрии.

Еще одна новогодняя ель упала в городе Березовском.

В Ленинском районе Кемерова на проспекте Октябрьском в районе домов 81–85 ветром побило стекла в одном из общежитий, а из-за образовавшейся сильной наледи некоторые машины с трудом покинули дворы.

Также жители сообщают, что из-за обледенения и сильного ветра по улицам городов сложно передвигаться.

В Новосибирской области из-за ветра сейчас также действует экстренное предупреждение.

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