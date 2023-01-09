Штормовой ветер повалил несколько новогодних елей в Кузбассе: видео последствий

В пресс-службе МЧС по Кузбассу корреспонденту NGS42.RU в понедельник, 9 января , рассказали, что сообщений о серьезных повреждениях не поступало, тем не менее в городах произошло несколько мелких ЧП.



По данным пресс-службы МЧС по Кузбассу, в ведомство звонков о происшествиях не поступало. Вместе с тем в Кемеровский гидрометцентр обращаются жители региона с вопросами о силе ветра.