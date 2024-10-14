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Дороги и транспорт На дороги в Новосибирске выйдет техника для метания снега — за нее заплатят больше 250 миллионов

На дороги в Новосибирске выйдет техника для метания снега — за нее заплатят больше 250 миллионов

Машины помогут в борьбе с сугробами

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3 комментария

Погрузчики, по условиям контракта, должны поставить до января

Власти Новосибирска намерены взять в лизинг девять погрузчиков для уборки улиц — они будут оснащены снегометателями. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на портале госзакупок.

Из закупочной документации следует, что заказчиком техники выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения». Начальная цена контракта составляет 267,29 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, потенциальный подрядчик должен поставить по системе лизинга девять ковшовых погрузчиков. Обязательное условие — все они должны быть оснащены снегометателями. Техника должна быть изготовлена не раньше 2023 года.

Снегометатель используют для уборки дорог от сугробов. При помощи шнеков (стержней с винтовой поверхностью) это оборудование собирает снег и отбрасывает его в сторону.

Поставить технику полностью потенциальный подрядчик должен до января 2025 года. Город, по условиям лизинга, будет выплачивать деньги за погрузчики до 2029 года.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 21 октября. Определить подрядчика планируется 22 октября.

Ранее НГС писал о том, как Новосибирск готов к зиме и снегу.

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Комментарии
6
stas81
1 минута
Прощайте оставшиеся газоны. Весь песок с дорог будет на вас. Ведь ни кто не будет использовать эти машины по назначению, для погрузки в самосвал.
эксбад
1 минута
Да-да-да.. И весь бионорд - либо на тротуары (в лучшем случае), либо на газон. Весной потом мимо этого газона будем идти и гадать, что ж это - газон? Или грязь?
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