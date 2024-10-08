Получили 30 машин из 103: как Новосибирск готов к зиме и снегу

Скоро нас ждет такой пейзаж Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирск получил 30 единиц техники для уборки улиц — часть из них универсальная, и может убирать дороги не только от снега, но и от пыли. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре сегодня, 8 октября.

В июле был заключен контракт на поставку в Новосибирск 103 единиц техники, часть из которых может убирать не только снег. Она распределяется равномерно по районам — в среднем по 11 единиц. Срок поставки по контракту — до конца 2024 года.

— На текущий момент оцениваем готовность к зимнему сезону в среднем на 70%, — поделился цифрами начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев.