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Дороги и транспорт Получили 30 машин из 103: как Новосибирск готов к зиме и снегу

Получили 30 машин из 103: как Новосибирск готов к зиме и снегу

Часть техники универсальная, подходит для уборки в любое время года

742
8 комментариев

Скоро нас ждет такой пейзаж

Новосибирск получил 30 единиц техники для уборки улиц — часть из них универсальная, и может убирать дороги не только от снега, но и от пыли. Об этом стало известно во время аппаратного совещания при мэре сегодня, 8 октября.

В июле был заключен контракт на поставку в Новосибирск 103 единиц техники, часть из которых может убирать не только снег. Она распределяется равномерно по районам — в среднем по 11 единиц. Срок поставки по контракту — до конца 2024 года.

— На текущий момент оцениваем готовность к зимнему сезону в среднем на 70%, — поделился цифрами начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

Сегодня новосибирцев предупредили о возможном гололеде, который ожидается в городе уже в конце недели.

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Комментарии
10
Гость
19 минут
Вы каждый год новую технику получаете.И что толку?Как снегопад,так 3 машины на весь город.А куда вы старую технику деваете,которую в прошлом,позапрошлом и других годах получали?
Простой сибиряк
20 минут
"Получили 30 машин из 103.Как Новосибирск готов к зиме и снегу" Для уборки в районе мэрии и администрации НСО достаточно. Я спокоен. Типа,как в фильме "Формула любви" - если доктор сыт, то и больному легче
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