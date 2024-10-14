Улица Ленина станет пешеходной на два месяца — когда Новосибирск начнут готовить к Новому году

Новый год мчится в Новосибирск Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с 10 ноября начнут оформлять город к Новому году. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области.

Оформлять начнут улицу Ленина, Первомайский и Театральный скверы, Красный проспект.

— Создание праздничного образа этих территорий мы рассматриваем в качестве инвестиции в туристическую привлекательность города и всей Новосибирской области. Два месяца улица Ленина будет функционировать в качестве пешеходной площадки, — объяснил мэр.