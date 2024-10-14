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Дороги и транспорт Пешеходная улица Ленина Улица Ленина станет пешеходной на два месяца — когда Новосибирск начнут готовить к Новому году

Улица Ленина станет пешеходной на два месяца — когда Новосибирск начнут готовить к Новому году

В Новосибирске на два месяца сделают пешеходной улицу Ленина

699
10 комментариев

Новый год мчится в Новосибирск

В Новосибирске с 10 ноября начнут оформлять город к Новому году. Об этом сегодня, 14 октября, сообщил мэр Максим Кудрявцев во время оперативного совещания при губернаторе Новосибирской области.

Оформлять начнут улицу Ленина, Первомайский и Театральный скверы, Красный проспект.

— Создание праздничного образа этих территорий мы рассматриваем в качестве инвестиции в туристическую привлекательность города и всей Новосибирской области. Два месяца улица Ленина будет функционировать в качестве пешеходной площадки, — объяснил мэр.

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В Искитимском районе местные жители заявили, что у них уже установился покров. Сегодня ночью в области было -11,8 градусов.

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Комментарии
11
Гость
14 минут
опять унылые китайские декорации ??
Гость
13 минут
Скоро праздник и майонеза много поедим !
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