«Творится беспредел»: автомобилисты побросали машины у остановки на Родниках — видео, как люди пробираются к автобусу

— Творится беспредел со стороны автомобилистов уже очень давно. Паркуются вдоль остановки, некоторые снимают номера. Камер, наверное, нет. Перегораживают людям проход к автобусу. Это уже дико достало, — возмущается читательница НГС Наталья. — Люди так наглеют наверное не спроста, может негде парковаться, а машины покупают. Газонов много, а парковок мало. Но за парковку на остановке все равно должны быть штрафы! Почему люди ездящие на общественном должны обходить их тачки, чтобы сесть в автобус?