«Творится беспредел»: автомобилисты побросали машины у остановки на Родниках — видео, как люди пробираются к автобусу

В Новосибирске на остановке «Гребенщикова» водители заняли карман для общественного транспорта. Читательница НГС прислала в редакцию видео с места: автобус пришлось останавливаться во втором ряду.
— Творится беспредел со стороны автомобилистов уже очень давно. Паркуются вдоль остановки, некоторые снимают номера. Камер, наверное, нет. Перегораживают людям проход к автобусу. Это уже дико достало, — возмущается читательница НГС Наталья. — Люди так наглеют наверное не спроста, может негде парковаться, а машины покупают. Газонов много, а парковок мало. Но за парковку на остановке все равно должны быть штрафы! Почему люди ездящие на общественном должны обходить их тачки, чтобы сесть в автобус?
По ПДД ближе чем на 15 метров от остановки общественного транспорта парковаться нельзя. Могут быть и дополнительные ограничения, но они всегда вводятся знаками.
— Владельцы этих машин правила нарушают. Может быть эвакуация на штрафстоянку и дополнительно штраф в 1000 рублей, — отметил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).
Ранее в Новосибирске возле здания Сибирского главного управления Центрального банка РФ, где образовалась стихийная парковка, установили дорожные знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона».