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Автомобилисты побросали машины у остановки на Родниках

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Дороги и транспорт «Творится беспредел»: автомобилисты побросали машины у остановки на Родниках — видео, как люди пробираются к автобусу

«Творится беспредел»: автомобилисты побросали машины у остановки на Родниках — видео, как люди пробираются к автобусу

В Новосибирске водители припарковались перед остановкой на Гребенщикова

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11 комментариев

Такая ситуация складывается у остановки

В Новосибирске на остановке «Гребенщикова» водители заняли карман для общественного транспорта. Читательница НГС прислала в редакцию видео с места: автобус пришлось останавливаться во втором ряду.

— Творится беспредел со стороны автомобилистов уже очень давно. Паркуются вдоль остановки, некоторые снимают номера. Камер, наверное, нет. Перегораживают людям проход к автобусу. Это уже дико достало, — возмущается читательница НГС Наталья. — Люди так наглеют наверное не спроста, может негде парковаться, а машины покупают. Газонов много, а парковок мало. Но за парковку на остановке все равно должны быть штрафы! Почему люди ездящие на общественном должны обходить их тачки, чтобы сесть в автобус?

Людям приходится выходить на проезжую часть

По ПДД ближе чем на 15 метров от остановки общественного транспорта парковаться нельзя. Могут быть и дополнительные ограничения, но они всегда вводятся знаками.

— Владельцы этих машин правила нарушают. Может быть эвакуация на штрафстоянку и дополнительно штраф в 1000 рублей, — отметил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

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Ранее в Новосибирске возле здания Сибирского главного управления Центрального банка РФ, где образовалась стихийная парковка, установили дорожные знаки «Движение запрещено» и «Пешеходная зона».

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Комментарии
13
282579463
19 минут
А когда последний раз на Родниках ГАИ видели? Я за 8 лет ни разу!!!!
Гость
21 минута
Почему в городе вообще присутствуют машины без номеров в общественных местах? В наше время это же потенциальные террористы, их в принципе должны автоматом останавливать/эвакуировать, а потом еще и жестко наказывать.
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