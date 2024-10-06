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Дороги и транспорт В Новосибирске хотят проложить 56 километров выделенных полос — когда это произойдёт

В Новосибирске хотят проложить 56 километров выделенных полос — когда это произойдёт

Пока в городе насчитывается только 25 километров

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1 комментарий

Для того, чтобы машины не заезжали на выделенные полосы, власти намерены установить камеры

В Новосибирске до 2030 года планируют создать новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом НГС рассказали в мэрии города.

В рамках программы на 2018–2030 годы, планируется создать 56,22 километра выделенных полос (28,11 в каждую сторону). Сейчас в городе обустроено 25,4 километра выделенных полос (12,7 в каждую сторону).

Для повышения эффективности работы этих полос рассматривается возможность установки камер фото- и видеофиксации, которые фиксируют нарушения.

Ранее журналист НГС писал колонку о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже.

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Комментарии
3
Гость
7 минут
До 2030...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Там уже Белые будут...
Гость
1 минута
Так это не про автобусы с троллейбусами это про бизнес на штрафах...
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