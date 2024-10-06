В Новосибирске хотят проложить 56 километров выделенных полос — когда это произойдёт

В Новосибирске до 2030 года планируют создать новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом НГС рассказали в мэрии города.
В рамках программы на 2018–2030 годы, планируется создать 56,22 километра выделенных полос (28,11 в каждую сторону). Сейчас в городе обустроено 25,4 километра выделенных полос (12,7 в каждую сторону).
Для повышения эффективности работы этих полос рассматривается возможность установки камер фото- и видеофиксации, которые фиксируют нарушения.
Ранее журналист НГС писал колонку о том, как общественный транспорт Новосибирска с каждым годом становится только хуже.