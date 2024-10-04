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Дороги и транспорт «Интервалы в 70 минут»: почему автобус № 8 до Академгородка ходит так редко — ответ мэрии

«Интервалы в 70 минут»: почему автобус № 8 до Академгородка ходит так редко — ответ мэрии

На маршруте работают всего 10 машин

544
16 комментариев

На маршруте не хватает водителей

В мэрии Новосибирска объяснили, почему автобус №8 до Академгородка ходит с большими задержками.

С 1 октября 2024 года автобусный маршрут №8 «Цветной проезд - Вокзал “Новосибирск-Главный”» обслуживают 10 машин, сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС.

По расписанию автобусы должны ходить с интервалами в 17-34 минуты, однако фактически интервал движения составляет 17-45 минут. В мэрии отмечают, что иногда ожидание автобуса затягивается до 70 минут. Такие задержки объясняются пробками на дорогах и сходом автобусов с линии из-за технической неисправности.

— Работа маршрута находится на постоянном контроле отдела диспетчерского управления МКУ «ЦУГАЭТ», — говорится в ответе.

Также в администрации уточнили, что на автобусном маршруте №8 не хватает водителей. Для решения проблемы департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии привлекает дополнительных перевозчиков на два выхода маршрута.

Ранее в мэрии рассказали, что в 2024 году планировали увеличить количество автобусов на маршруте №8 и полностью заменить ими маршрутку №35.

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Комментарии
17
281039012
26 минут
тогда вопрос: а почему 10, а не 50
Гость
22 минуты
так и скажите, функционеры из мэрии, что вас не интересуют проблемы пассажиров, вас волнует "оптимизация", читай - сокращение услуг для народа
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