Сразу на четырех центральных улицах Новосибирска запретят парковку — карта с днями и временем ограничений

Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске с 30 сентября введут временный запрет на парковку сразу на четырех улицах Центрального округа. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— Это необходимо для эффективной уборки улично-дорожной сети в ночные часы с 00:30 до 7 часов утра, — отметили в мэрии, говоря о трех улицах.

Все ограничения можно посмотреть на карте:

Список улиц, где ограничат парковку, предоставила мэрия Новосибирска Источник: НГС

На трех улицах будут ограничения парковки по четвергам с 00:30 до 07:00:

ул. Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до ул. 1905 года и в обратном направлении;

ул. Некрасова от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной;

ул. Каинская от ул. Серебренниковской до Красного проспекта и в обратном направлении.

Полностью запретят парковаться на улице Ольги Жилиной — от дома № 52 на ул. Демьяна Бедного до ул. Гоголя и в обратном направлении.