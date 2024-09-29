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Дороги и транспорт Сразу на четырех центральных улицах Новосибирска запретят парковку — карта с днями и временем ограничений

Сразу на четырех центральных улицах Новосибирска запретят парковку — карта с днями и временем ограничений

Ограничения вводят на ночные часы для уборки

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3 комментария

В Новосибирске с 30 сентября введут временный запрет на парковку сразу на четырех улицах Центрального округа. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

— Это необходимо для эффективной уборки улично-дорожной сети в ночные часы с 00:30 до 7 часов утра, — отметили в мэрии, говоря о трех улицах.

Все ограничения можно посмотреть на карте:

Список улиц, где ограничат парковку, предоставила мэрия Новосибирска

На трех улицах будут ограничения парковки по четвергам с 00:30 до 07:00:

  • ул. Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до ул. 1905 года и в обратном направлении;

  • ул. Некрасова от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной;

  • ул. Каинская от ул. Серебренниковской до Красного проспекта и в обратном направлении.

Полностью запретят парковаться на улице Ольги Жилиной — от дома № 52 на ул. Демьяна Бедного до ул. Гоголя и в обратном направлении.

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Водители убили зеленую зону в Новосибирске — антиэкологичная парковка.

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Комментарии
3
styil
21 минута
всё для народа, всё для горожан - ночей не спят, всё о нас думают
Долой мракобесие
22 минуты
Эвакуаторов побольше пригоните, чтобы убрать мешающие колымаги, и штраф за неправильную парковку давно пора увеличить
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