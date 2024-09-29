Сразу на четырех центральных улицах Новосибирска запретят парковку — карта с днями и временем ограничений

В Новосибирске с 30 сентября введут временный запрет на парковку сразу на четырех улицах Центрального округа. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
— Это необходимо для эффективной уборки улично-дорожной сети в ночные часы с 00:30 до 7 часов утра, — отметили в мэрии, говоря о трех улицах.
Все ограничения можно посмотреть на карте:
На трех улицах будут ограничения парковки по четвергам с 00:30 до 07:00:
ул. Дмитрия Шамшурина на участке от железнодорожного вокзала до ул. 1905 года и в обратном направлении;
ул. Некрасова от ул. Ипподромской до ул. Ольги Жилиной;
ул. Каинская от ул. Серебренниковской до Красного проспекта и в обратном направлении.
Полностью запретят парковаться на улице Ольги Жилиной — от дома № 52 на ул. Демьяна Бедного до ул. Гоголя и в обратном направлении.
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