«Есть наметки»: новосибирские власти поделились планами на аэроэкспресс — что известно сейчас

Про необходимость запуска электрички до аэропорта начали говорить еще несколько лет назад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области разрабатывают планы по строительству аэроэкспресса. Об этом сообщил замминистра транспорта региона Евгений Тюркин.

— Что касается аэроэкспресса — есть наметки. Как в Толмачёво, так и в Обь. Есть возможность дополнительно прорабатывать эти направления. Но есть инфраструктурные ограничения — это второй мост через реку Обь. При наличии этого транспортного объекта можно рассматривать проект, — объяснил Евгений Тюркин.

Проекты, по словам заместителя министра, оцениваются в очень большие суммы.

НГС неоднократно писал про планы по созданию аэроэкспресса. Губернатор Андрей Травников в январе прошлого года заявлял, что для запуска электрички до Толмачёво потребуется строительство пролета железнодорожного моста. Кроме того, глава региона отметил, что власти никогда не называли этот проект «аэроэкспрессом».