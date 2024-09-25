«Есть наметки»: новосибирские власти поделились планами на аэроэкспресс — что известно сейчас

В Новосибирской области разрабатывают планы по строительству аэроэкспресса. Об этом сообщил замминистра транспорта региона Евгений Тюркин.
— Что касается аэроэкспресса — есть наметки. Как в Толмачёво, так и в Обь. Есть возможность дополнительно прорабатывать эти направления. Но есть инфраструктурные ограничения — это второй мост через реку Обь. При наличии этого транспортного объекта можно рассматривать проект, — объяснил Евгений Тюркин.
Проекты, по словам заместителя министра, оцениваются в очень большие суммы.
НГС неоднократно писал про планы по созданию аэроэкспресса. Губернатор Андрей Травников в январе прошлого года заявлял, что для запуска электрички до Толмачёво потребуется строительство пролета железнодорожного моста. Кроме того, глава региона отметил, что власти никогда не называли этот проект «аэроэкспрессом».
Ранее НГС писал, что новый автобус запустят до аэропорта Толмачево с октября.