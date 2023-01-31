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Тема дняПочему не продлевается метро в Новосибирске
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«Мы не называли этот проект "Аэроэкспрессом"»: электричку от вокзала Новосибирск-Главный собираются продлить до Толмачево

Для запуска электрички потребуется строительство пролета железнодорожного моста

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Сейчас в Толмачево строят новый терминал

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От железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный до аэропорта Толмачево планируют продлить движение электрички. Сроки строительства неизвестны.

31 января в эфире канала ОТС губернатора Новосибирской области Андрея Травникова спросили о том, построят ли аэроэкспресс от вокзала до аэропорта.

— На самом деле мы никогда не называли тот проект, который предполагает продление железнодорожного транспорта в аэропорт, «Аэроэкспрессом». Для его экономической целесообразности требуются совершенно другие параметры по пассажиропотоку. Мы с РЖД обсуждали продление прямой электрички между центральным вокзалом и станцией Аэропорт Толмачево. Это абсолютно реально. Для этого нужно решить вопрос по строительству второго пролета железнодорожного моста. Опоры из-под старого моста сохранились, есть возможность установить второй пролет, тогда будет возможность организовать реверсивное движение, — ответил губернатор.

По словам Андрея Травникова, РЖД уже приняли решение о продлении путей. Сроки работ глава региона не назвал, так как это проект РЖД. Редакция отправила запрос в компанию.

Также в прямом эфире губернатор рассказал, почему в Новосибирске не могут продлить Дзержинскую линию метрополитена. Ответы на другие вопросы жителей области можно прочитать в онлайн-трансляции НГС.

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