Гусинобродский тракт полностью перекроют в ночь на 3 сентября — показываем на карте объезд

Работы, по контракту с ТУАД, проводит компания «Перлит-Строй». По данным сервиса Rusprofile, директором компании является Коля Серожевич Кулиджанян. По итогам 2023 года «Перлит-Строй» заработал 407 миллионов рублей, чистая прибыль составила 17 миллионов рублей.



Как ранее писал НГС, Коля Кулиджанян широко известен как строитель жилья и ряда городских объектов — Михайловской набережной и снегоплавильных станций. Он является председателем Новосибирской региональной общественной организации «Совет предпринимателей-армян по реализации общественно значимых социальных проектов». Из-за набережной предприниматель и глава строительной компании «Перлит-Строй» начал судиться с мэрией в 2019 году. Снегоплавильная станция, построенная его компанией 7 лет назад в районе «Сибирского молла», сейчас закрыта. «В подготовку территории, электрообеспечение и газификацию новой станции мэрия вложила около 30–35 миллионов рублей. Еще 40 миллионов на приобретение канадской установки и ее монтаж потратил частный инвестор — компания „Строй-Сервис“».



Кроме того, ООО «Перлит-Строй» совместно с мэрией построил снегоплавильную станцию на улице Широкой. Сейчас это единственная работающая снегоплавильная станция на весь город. По данным сайта правительства Новосибирской области, компания заключила концессионное соглашение с мэрией города на 2016–2030 годы. Проект оценивается в 246 миллионов рублей.