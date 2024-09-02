Гусинобродский тракт полностью перекроют в ночь на 3 сентября — показываем на карте объезд

Гусинобродский тракт возле села Гусиный брод под Новосибирском полностью перекроют в ночь на 3 сентября из-за ремонта путепровода над железной дорогой. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале мэрии Новосибирска.
— Подрядная организация проведет фрезерование покрытия и подготовку к укладке асфальтобетонной смеси временными интервалами по 40 минут с полным ограничением движения трассы К-19, — указано в телеграм-канале.
После этого до 6 часов утра дорожники будут класть асфальтобетонное покрытие.
Объехать ремонтируемый участок водители смогут через Первомайский район и село Барышево и в итоге выехать на трассу К-19 в районе села Плотниково Новосибирского района.
— Водителей просят пользоваться объездом, а также быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.
Работы, по контракту с ТУАД, проводит компания «Перлит-Строй». По данным сервиса Rusprofile, директором компании является Коля Серожевич Кулиджанян. По итогам 2023 года «Перлит-Строй» заработал 407 миллионов рублей, чистая прибыль составила 17 миллионов рублей.
Как ранее писал НГС, Коля Кулиджанян широко известен как строитель жилья и ряда городских объектов — Михайловской набережной и снегоплавильных станций. Он является председателем Новосибирской региональной общественной организации «Совет предпринимателей-армян по реализации общественно значимых социальных проектов». Из-за набережной предприниматель и глава строительной компании «Перлит-Строй» начал судиться с мэрией в 2019 году. Снегоплавильная станция, построенная его компанией 7 лет назад в районе «Сибирского молла», сейчас закрыта. «В подготовку территории, электрообеспечение и газификацию новой станции мэрия вложила около 30–35 миллионов рублей. Еще 40 миллионов на приобретение канадской установки и ее монтаж потратил частный инвестор — компания „Строй-Сервис“».
Кроме того, ООО «Перлит-Строй» совместно с мэрией построил снегоплавильную станцию на улице Широкой. Сейчас это единственная работающая снегоплавильная станция на весь город. По данным сайта правительства Новосибирской области, компания заключила концессионное соглашение с мэрией города на 2016–2030 годы. Проект оценивается в 246 миллионов рублей.
Ранее НГС писал о том, что улицы Большевистская и Немировича-Данченко попали в список дорог, на которых ограничат движение из-за ремонта теплосетей.
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