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Дороги и транспорт Под Новосибирском отремонтируют 430 метров дороги за 36 миллионов рублей — на работы потратят три месяца

Под Новосибирском отремонтируют 430 метров дороги за 36 миллионов рублей — на работы потратят три месяца

Подрядчик должен дать гарантию на работы на 5 лет

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6 комментариев

Все работы должны быть выполнены до конца ноября

Под Новосибирском в Искитимском районе ищут подрядчика для ремонта дороги от Искитима до «Святого источника» в микрорайоне Ложок. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо обновить земляное полотно, уложить основание для дороги, положить покрытие из асфальтобетона, установить водопропускные трубы.

Кроме того, необходимо обустроить тротуары, нанести разметку, установить опоры для фонарей и светильники.

— Строительная длина участка реконструкции составила 430 м., — говорится в описании объекта.

На все работы подрядчик также должен дать гарантию в пять лет. Все работы должны быть выполнены до 25 ноября 2024 года.

Максимальная цена контракта — 36 миллионов рублей. Закупка опубликована 16 августа, срок окончания подачи заявок — 26 августа.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика для реконструкции трассы до Казахстана. На работы выделили более миллиарда рублей.

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Новосибирская область Ремонт дорог Святой источник Искитимский район
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Комментарии
7
Гость
22 августа 2024, 22:00
Зачем? Кому это надо? И так сойдёт.
Гость
22 августа 2024, 22:03
ни стыда, ни совести, ни карты.
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