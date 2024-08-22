Под Новосибирском отремонтируют 430 метров дороги за 36 миллионов рублей — на работы потратят три месяца

Все работы должны быть выполнены до конца ноября Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Под Новосибирском в Искитимском районе ищут подрядчика для ремонта дороги от Искитима до «Святого источника» в микрорайоне Ложок. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо обновить земляное полотно, уложить основание для дороги, положить покрытие из асфальтобетона, установить водопропускные трубы.

Кроме того, необходимо обустроить тротуары, нанести разметку, установить опоры для фонарей и светильники.

— Строительная длина участка реконструкции составила 430 м., — говорится в описании объекта.

На все работы подрядчик также должен дать гарантию в пять лет. Все работы должны быть выполнены до 25 ноября 2024 года.

Максимальная цена контракта — 36 миллионов рублей. Закупка опубликована 16 августа, срок окончания подачи заявок — 26 августа.

Ранее в Новосибирске начали искать подрядчика для реконструкции трассы до Казахстана. На работы выделили более миллиарда рублей.