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На ремонт новосибирской трассы потратят 1 миллиард

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Дороги и транспорт Пять лет на ремонт: под Новосибирском реконструируют трассу до Казахстана — на работы выделили больше миллиарда

Пять лет на ремонт: под Новосибирском реконструируют трассу до Казахстана — на работы выделили больше миллиарда

Выбрать подрядчика планируют 10 сентября

2 230
22 комментария
Исполнителю предстоит заменить асфальт и установить дорожные знаки

В Новосибирской области ищут подрядчика для реконструкции дороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В документах указано, что заказчиком работ выступает ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области». Начальная цена контракта составляет 1,359 миллиарда рублей. Подрядчик должен заменить верхний и нижний слои асфальтового покрытия, нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, сигнальные столбики и провести прочие работы.

Уточняется, что работы нужно провести на участке трассы от Новосибирска до Ярково. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 сентября. Определить подрядчика планируется 10 сентября. Работы будут проходить в 10 этапов — до 2028 года.

Ранее НГС писал, что миллиард рублей потратят на новый корпус лицея № 113 на Богаткова.

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Новосибирская область Госзакупки Реконструкция Трасса
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Комментарии
22
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
16 августа 2024, 12:07
когда ремонтировать будут мост через иню, который в прошлом году делали??...в сторону города уже ямищи...ну и железяки эти стали выступать...скоро вылезут вообще и будут долбить...было нормально, но пришли специалисты...в этом году что то там пытаются с весны делать в сторону академа...но никак что то не получается...так одна левая полоса и закрыта все лето...
Smykson
16 августа 2024, 12:39
"..Выбрать подрядчика планируют 10 сентября..." - ну, а класть асфальт по первому снегу?
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