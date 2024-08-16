Пять лет на ремонт: под Новосибирском реконструируют трассу до Казахстана — на работы выделили больше миллиарда

Исполнителю предстоит заменить асфальт и установить дорожные знаки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ищут подрядчика для реконструкции дороги К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В документах указано, что заказчиком работ выступает ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области». Начальная цена контракта составляет 1,359 миллиарда рублей. Подрядчик должен заменить верхний и нижний слои асфальтового покрытия, нанести дорожную разметку, установить дорожные знаки, сигнальные столбики и провести прочие работы.

Уточняется, что работы нужно провести на участке трассы от Новосибирска до Ярково. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 5 сентября. Определить подрядчика планируется 10 сентября. Работы будут проходить в 10 этапов — до 2028 года.

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