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Дороги и транспорт «А на левом берегу строить не надо?»: новосибирцы высказались о планах на продление Дзержинской линии метро

«А на левом берегу строить не надо?»: новосибирцы высказались о планах на продление Дзержинской линии метро

Сроки работ пока неизвестны

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Линию метро до станции «Молодежная» может пройти над Гусинобродским шоссе

Новосибирцы высказались о планах мэрии Новосибирска по продлению Дзержинской линии метро и формированию транспортно-пересадочных узлов с трамваями и троллейбусами. Ее собираются протянуть в район бывшей барахолки вдоль Гусинобродского шоссе. НГС собрал самые интересные комментарии, которые читатели оставили под статьей.

— Соединить эту ветку с четвёртым мостом, — предлагает пользователь Papuas.

— С барнаульским метро, — продолжает Гость.

— И с Первомайским сквером! — Написал другой пользователь.

— Два метра трамвая проведите до «Матрёшек» сначала, — высказался Гость.

— Люди сами быстрей выкопают тоннель. Лопатами и тачкам, — пишет пользователь.

— Ну да, а на левом берегу метро строить не надо, люди по два часа на работу добираются? — задается вопросом Гость.

Начать строительство нового участка Дзержинской линии метро собираются до 2030 года, но пока проект для работ не готов. Что для работ делают сейчас, читайте в материале НГС.

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Метро в Новосибирске Гусинобродское шоссе Дзержинский район Новосибирск
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Комментарии
4
Гость
19 июля 2024, 11:20
Чего так разволновались то? Не переживайте, на правом берегу, в обозримо будущем, тоже ни кто ни чего строить не будет. Это все дальние планы и маниловщина. "Денег нет, но вы держитесь!" (с)
Каменский Скуф
19 июля 2024, 11:19
Да вы не переживайте, они из-за солидарности и на правом не построят.
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