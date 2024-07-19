«А на левом берегу строить не надо?»: новосибирцы высказались о планах на продление Дзержинской линии метро

Линию метро до станции «Молодежная» может пройти над Гусинобродским шоссе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы высказались о планах мэрии Новосибирска по продлению Дзержинской линии метро и формированию транспортно-пересадочных узлов с трамваями и троллейбусами. Ее собираются протянуть в район бывшей барахолки вдоль Гусинобродского шоссе. НГС собрал самые интересные комментарии, которые читатели оставили под статьей.



— Соединить эту ветку с четвёртым мостом, — предлагает пользователь Papuas.



— С барнаульским метро, — продолжает Гость.



— И с Первомайским сквером! — Написал другой пользователь.



— Два метра трамвая проведите до «Матрёшек» сначала, — высказался Гость.



— Люди сами быстрей выкопают тоннель. Лопатами и тачкам, — пишет пользователь.



— Ну да, а на левом берегу метро строить не надо, люди по два часа на работу добираются? — задается вопросом Гость.

Начать строительство нового участка Дзержинской линии метро собираются до 2030 года, но пока проект для работ не готов. Что для работ делают сейчас, читайте в материале НГС.