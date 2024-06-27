На площадь Ленина вышли дорожники — смотрим фото, как центре города на асфальте обновили разметку

Вечером 26 июня в центре Новосибирска на улицу вышли дорожные службы. Рабочие наносили разметку термопластиком на главной площади города.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков понаблюдал за тем, как на площади Ленина обновляли разметку дороги. Показываем кадры с места работ.
Как сообщил начальник отдела организации дорожного движения МБУ «ГЦОДД» Валерий Белкин, в 2024 году в городе на нанесение термопластика на дорогах предусмотрено две статьи расходов: 65 миллионов рублей, — на «подходы» к школам, еще 60 миллионов рублей — на места концентрации ДТП, магистральные улицы и другое.
— В первую очередь износ происходит — это именно подходы и стоп-линии, пешеходные переходы. Потому что выше всего степень стирания по сравнению с теми же осевыми, на которые не осуществляется наезд транспорта, как правило. Поэтому такие объемы, — сказал специалист.
По словам Валерия Белкина, работы по нанесению разметки начались около двух недель назад, когда в городе установилась «хорошая» плюсовая температура и прогрелся асфальт. До этого специалисты выполняли работы краской.
— Краской (разметку, — прим.ред) наносит непосредственно наше учреждение, наш участок, а пластик именно подрядные организации. Уже сейчас нанесли порядка полутора миллионов погонных метров. Работы продолжаются, еще есть материалы. И в принципе планируется работа до конца сезона, — сказал начальник отдела организации дорожного движения МБУ «ГЦОДД».
Валерий Белкин объяснил, почему дорожные службы для выполнения работ выбрали термопластик — выяснилось, что он считается более долговечным материалом. Так, гарантия на краску достигает трех месяцев, при это гарантийный срок на термопластик составляется в зависимости от «высоты напыления» — от 6 месяцев до года.
— Школы мы планируем к середине августа закончить все, хотя у них контракт ближе к концу августа. Как правило, мы заканчиваем школы где-то к 1–10 августа, — уточнил Валерий Белкин. — Здесь работы планируем закончить, по местам концентрации, по всему… тоже, наверное, где-то август месяц. Хотя контракт, конечно, у этой организации непосредственно до конца сентября практически.
В конце июня в Новосибирске на асфальте заметили «зебру», которая упирается в бордюр и газон. Разметка появилась в центре города.