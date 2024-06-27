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Дороги и транспорт На площадь Ленина вышли дорожники — смотрим фото, как центре города на асфальте обновили разметку

На площадь Ленина вышли дорожники — смотрим фото, как центре города на асфальте обновили разметку

Фотокорреспондент НГС наблюдал за работами на дороге

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Дорожники проводили работы по нанесению разметки в центре города

Вечером 26 июня в центре Новосибирска на улицу вышли дорожные службы. Рабочие наносили разметку термопластиком на главной площади города.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков понаблюдал за тем, как на площади Ленина обновляли разметку дороги. Показываем кадры с места работ.

На центральную улицу города вечером вышла дорожная спецтехника

Как сообщил начальник отдела организации дорожного движения МБУ «ГЦОДД» Валерий Белкин, в 2024 году в городе на нанесение термопластика на дорогах предусмотрено две статьи расходов: 65 миллионов рублей, — на «подходы» к школам, еще 60 миллионов рублей — на места концентрации ДТП, магистральные улицы и другое.

— В первую очередь износ происходит — это именно подходы и стоп-линии, пешеходные переходы. Потому что выше всего степень стирания по сравнению с теми же осевыми, на которые не осуществляется наезд транспорта, как правило. Поэтому такие объемы, — сказал специалист.

Разметку начали наносить, когда в городе установилась «хорошая» погода
Работы начались около двух недель назад

По словам Валерия Белкина, работы по нанесению разметки начались около двух недель назад, когда в городе установилась «хорошая» плюсовая температура и прогрелся асфальт. До этого специалисты выполняли работы краской.

По словам специалиста, термопластик считается более долговечным материалом

— Краской (разметку, — прим.ред) наносит непосредственно наше учреждение, наш участок, а пластик именно подрядные организации. Уже сейчас нанесли порядка полутора миллионов погонных метров. Работы продолжаются, еще есть материалы. И в принципе планируется работа до конца сезона, — сказал начальник отдела организации дорожного движения МБУ «ГЦОДД».

Гарантийный срок на разметку из термопластика составляет от 6 месяцев до года

Валерий Белкин объяснил, почему дорожные службы для выполнения работ выбрали термопластик — выяснилось, что он считается более долговечным материалом. Так, гарантия на краску достигает трех месяцев, при это гарантийный срок на термопластик составляется в зависимости от «высоты напыления» — от 6 месяцев до года.

Завершить работы по разметке «подходов» к школам планируется в августе

— Школы мы планируем к середине августа закончить все, хотя у них контракт ближе к концу августа. Как правило, мы заканчиваем школы где-то к 1–10 августа, — уточнил Валерий Белкин. — Здесь работы планируем закончить, по местам концентрации, по всему… тоже, наверное, где-то август месяц. Хотя контракт, конечно, у этой организации непосредственно до конца сентября практически.

В конце июня в Новосибирске на асфальте заметили «зебру», которая упирается в бордюр и газон. Разметка появилась в центре города.

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Разметка Новосибирск Дорожники Площадь Ленина
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