«Абсурдное решение»: на переходе в Новосибирске нанесли зебру, ведущую к бордюру с газоном

Перейдя дорогу, пешеходы попадут на клумбу Источник: читательница НГС Альбина











В центре Новосибирска дорожники расчертили на асфальте зебру, которая упирается в бордюр и газон. Фото в редакцию прислала читательница НГС Альбина. Ситуацию прокомментировал автоэксперт.



— Лермонтова, 47 — Семьи Шамшиных, 87. Кто это спроектировал? Центр города, — возмутилась читательница НГС.



Судя по фото участка в сервисе «Яндекс.Карты», такая разметка была там и в 2023 году. Ситуацию прокомментировал руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков.

— Это очень абсурдное решение. Подходных путей нет, получается. Бордюрный камень, еще и газон. Конечно, в этом месте зебру наносить нельзя, — отметил эксперт. — Но это не самое странное, что я видел. Несколько лет назад в Октябрьском районе, там, где находится ФУАД (Федеральное управление автомобилей дорог), пешеходная дорожка упиралась в бетонный забор. То есть, переходишь дорогу, и прям в забор упираешься бетонный. Тоже нормально.



Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой объяснить, почему разметку нанесли именно таким образом. Ответ мы опубликуем позже.



Ранее НГС писал о том, что наш эксперимент показал: люди на зебре рискуют жизнью. Значительная часть пешеходов на зебре не смотрит по сторонам и не убеждается, что их пропускают.

