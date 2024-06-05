Еще не долетела. Стало известно, когда запустят поезд «Ласточка» из Барнаула в Новосибирск

Прямой поезд «Ласточка» из Барнаула в Новосибирск планируют запустить в 2025 году. Об этом заявил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов. Он также отметил, что эти данные подтверждает РЖД.
— Сейчас мы переходим на производство отечественных поездов. Планы не менялись: три поезда двухсистемных, осуществляющих беспересадочное движение от Барнаула до Новосибирска.
Стандартные электропоезда на данный момент шестивагонные, рассказал Воронов. Один такой стоит 540 миллионов рублей.
Во сколько обойдутся бюджету новые «Ласточки» пока неизвестно. Чиновник уточнил, что новый транспорт будет полностью российского производства.
Несколько лет назад между городами уже запускали «Ласточку». Правда, в тестовом режиме. До большего не дошло — с российского рынка ушла компания-производитель Siemens.
Как писали наши коллеги из NGS22.RU, поезд будет разгоняться до 160 километров в час. Холдинг «Синара — Транспортные машины» занимается созданием электропоездов «Восток» на основе уже существующего поезда «Ласточка».
Он предназначен для перевозок на расстоянии от 100 до 300 километров. Вместимость нового поезда составит 1,4 тысячи пассажиров. Производством «Востока» будет заниматься завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме.
В марте НГС писал о том, что в Новосибирск поступили новые электрички, которые будут перевозить пассажиров до Черепаново, а также от Барабинска до Татарска. Как они выглядят, смотрите в материале НГС.
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