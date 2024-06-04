«Весной у нас асфальт смывается»: сибиряк показал на видео убитый перекресток на Промышленной

— Я живу здесь больше 10 лет. Весной у нас асфальт смывается, даже если ремонт был недавно. Конкретно этот участок улицы закатывали год или полтора назад, работы непосредственно на перекрёстке велись в прошлом году. Здесь пролегает моя единственная дорога домой, из-за таких участков подвеску приходиться менять каждый год, — утверждает НГС мужчина.

