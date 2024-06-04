«Весной у нас асфальт смывается»: сибиряк показал на видео убитый перекресток на Промышленной

Житель улицы Промышленной в Новосибирске показал убитое состояние дорожного полотна на перекрестке с Индустриальной. На этом участке несколько присыпанных щебенкой ям, затрудняющих проезд.
— Я живу здесь больше 10 лет. Весной у нас асфальт смывается, даже если ремонт был недавно. Конкретно этот участок улицы закатывали год или полтора назад, работы непосредственно на перекрёстке велись в прошлом году. Здесь пролегает моя единственная дорога домой, из-за таких участков подвеску приходиться менять каждый год, — утверждает НГС мужчина.
Житель Промышленной просит не указывать его данные, он пришёл к выводу, что публичные жалобы — дело неблагодарное.
— Я обращался несколько раз в администрацию Дзержинского района, ничего толком не предприняли. А смотрели косо: «чего, мол, ходишь жалуешься?», — добавил житель Промышленной. — А через квартал — районная прокуратура, ее сотрудники тоже по этой дороге ездят. Куда они-то смотрят?
НГС запросил комментарий в мэрии Новосибирска и прокуратуре Дзержинского района. При получении обратной связи материал будет дополнен.
В конце мая стало известно, что прокуратура проверяет ливневки после затопления дорог Новосибирска.
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