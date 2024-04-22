И снова в путь: на автовокзале Новосибирска починили предварительную продажу билетов

На сайте новосибирского автовокзала исправили технический сбой, из-за которого люди не могли покупать билеты. С 18 по 21 апреля не работала предварительная продажа как на сайте, так и в кассах. Билеты продавали только по факту прибытия автобусов.
Как рассказали в ответе на запрос НГС, сейчас продажа билетов восстановлена полностью, билеты снова можно купить. Ранее новосибирцы жаловались, что из-за сбоя на станциях автовокзала собираются огромные очереди, а люди не знают, смогут ли они купить билеты.
В начале апреля Новосибирскую область коснулся масштабный сбой в работе баз ГИБДД. Жители не могли получить права.