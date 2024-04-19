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Город эксклюзив Новосибирцы не смогли купить билеты на автобусы в Автовокзале — на сайте произошел сбой

Новосибирцы не смогли купить билеты на автобусы в Автовокзале — на сайте произошел сбой

В кассах также заранее невозможно приобрести билеты

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Специалисты уже работают над устранением сбоя

Вечером 19 апреля жители Новосибирска не могли купить билеты на рейсовые автобусы из Новосибирска. На сайте Автовокзал — Главный произошел сбой.

— Планировала вечером поехать домой в Барнаул. Днем посмотрела билеты, они были, но купить не смогла, так как был сбой. Вечером после работы попробовала еще раз приобрести билеты, но также не смогла купить. Придется теперь ехать на поезде, — рассказала читательница НГС Анастасия.

В диспетчерской Автовокзал — Главный журналисту НГС подтвердили, что на сайте произошел сбой и купить билеты онлайн или в кассе невозможно.

— По техническим причинам на сайте и в наших кассах на предварительные рейсы не ведутся. Если вы знаете расписание, то по факту прибытия автобуса и наличия в нем свободных мест можно купить бет в кассе за наличный расчет, — пояснили в диспетчерской.

Как отметили сотрудники автовокзала, специалисты уже работают над устранением сбоя.

Ранее в работе WhatsApp произошел массовый сбой. Проблему заметили в разных регионах России.

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Сбой в работе Новосибирский автовокзал Новосибирск
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