Не выдают водительские права: Новосибирска коснулся масштабный сбой в работе баз ГИБДД

Новосибирскую область коснулся масштабный сбой в работе баз ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что произошел технический сбой программного обеспечения в регистрационно-экзаменационный подразделениях ГИБДД Новосибирской области
— Временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений, — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас технические специалисты занимаются устранением причин произошедшего технического сбоя. Точные сроки восстановления работоспособности баз данных пока не сообщаются.
Аналогичные сообщения о временной приостановке выдачи водительских прав и регистрации автомобилей поступают из Московской области, Ленинградской области, Волгоградской области и других регионов России.
В последний раз проблемы с работой баз данных ГИБДД наблюдались в России в октябре 2023 года. Тогда в ГИБДД сообщали, что причиной стал сбой на портале «Госуслуги».