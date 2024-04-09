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Авто Не выдают водительские права: Новосибирска коснулся масштабный сбой в работе баз ГИБДД

Не выдают водительские права: Новосибирска коснулся масштабный сбой в работе баз ГИБДД

Также водители пока не могут зарегистрировать автомобили

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Новосибирскую область коснулся масштабный сбой в работе баз ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что произошел технический сбой программного обеспечения в регистрационно-экзаменационный подразделениях ГИБДД Новосибирской области

— Временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас технические специалисты занимаются устранением причин произошедшего технического сбоя. Точные сроки восстановления работоспособности баз данных пока не сообщаются.

Аналогичные сообщения о временной приостановке выдачи водительских прав и регистрации автомобилей поступают из Московской области, Ленинградской области, Волгоградской области и других регионов России.

В последний раз проблемы с работой баз данных ГИБДД наблюдались в России в октябре 2023 года. Тогда в ГИБДД сообщали, что причиной стал сбой на портале «Госуслуги».

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Новосибирск ГИБДД Сбой гибдд МВД
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