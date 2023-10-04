В отделениях ГИБДД Новосибирска возникли проблемы с электронной очередью — чем вызван перебой

Сбой на портале «Госуслуги» вызвал затруднения в работе регистрационных подразделений ГИБДД 4 октября. В Новосибирске, например, людям стало сложнее встать в электронную очередь. При этом в полиции редакцию НГС заверили, что это не парализовало работу их МРЭО.
— На данный момент наблюдается не корректная работа портала «Госуслуг», в связи с чем затруднена выдача электронной очереди в отделения ГИБДД для регистрации транспортных средств. В тоже время сообщаем, что сбоев в регистрационной деятельности отделений ГИБДД по регистрации транспортных средств не наблюдается, — пояснили НГС в пресс-службе МВД Новосибирской области.
Как сообщил НГС информированный источник, ГИБДД разных регионов хоть и пользуются одной базой, на местах ситуация не одинаковая. В частности, из-за того же сбоя сегодня МРЭО Челябинска вовсе прекратили свою работу «до устранения неполадок».
В сентябре новосибирцы получили рассылку от «Госуслуг» с призывом помочь в борьбе с беспилотниками. В письме предлагается установить приложение «Радар».