НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

пасмурно, снег

ощущается как -5

6 м/c,

ю-з.

 751мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,37
EUR 99,53
Реклама

СРОЧНО

Где занимаются спортом жители Новосибирска

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Автохамы недели
Как найти работу в ИТ-компании
Волонтера обвинили в обмане
7 забытых антирендов
Как выхаживают лошадей
Нейросеть - о Новосибирске
Кандидаты в шорт-лист премии
НГС в Telegram
Дороги и транспорт Вода поднялась на 20 сантиметров: кадры затопленных дорог в Новосибирской области

Вода поднялась на 20 сантиметров: кадры затопленных дорог в Новосибирской области

Талая вода подтопила восемь дорог в регионе

645
6 комментариев
Дороги подтопило в Тогучинском, Искитимском, Карасукском районах

В Новосибирской области 8 дорог затопило талыми водами. Как сообщили в пресс-службе ТУАД, перелив воды через проезжую часть зафиксировали в Тогучинском, Искитимском, Карасукском районах.

— Общая протяженность переливов превышает километр, глубина — от 5 до 20 сантиметров. Дороги — грунтовые, щебеночные, асфальтовые. На дороге в Карасукском районе выявлено небольшое разрушение проезжей части, щебень восстановлен, — пояснили в ТУАД.

На подтопленных участках выставлены дорожные знаки и сигнальные столбики

В управлении отметили, что на всех трассах есть проезд. На подтопленных участках выставлены дорожные знаки и сигнальные столбики.

ТУАД просит водителей в случае обнаружения выхода талых вод на дорогу сообщать в диспетчерскую ТУАД по телефону 8 913 949-00-30.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае талыми водами затопило 923 приусадебных участка и 127 домов. Всего от паводков пострадало 37 населенных пунктов.

ПО ТЕМЕ
Потоп Затопило дороги Новосибирск ТУАД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Мнение
За деньги — да: секс-колумнистка НГС — о том, как хитрые продавцы делают любовь товаром и когда это не работает
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Каждый считает своим долгом сравнить тебя с доской». Как хейтеры одолевают худых людей — гневная колонка
Юлия Долгополова
тюменка
Рекомендуем
Знакомства

Павел,  41

Никита,  38

Aliss,  48

baha_31,  32

Юля,  42

Tatiana,  39

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Пластиковые Окна

900 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление