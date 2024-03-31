Вода поднялась на 20 сантиметров: кадры затопленных дорог в Новосибирской области

В Новосибирской области 8 дорог затопило талыми водами. Как сообщили в пресс-службе ТУАД, перелив воды через проезжую часть зафиксировали в Тогучинском, Искитимском, Карасукском районах.
— Общая протяженность переливов превышает километр, глубина — от 5 до 20 сантиметров. Дороги — грунтовые, щебеночные, асфальтовые. На дороге в Карасукском районе выявлено небольшое разрушение проезжей части, щебень восстановлен, — пояснили в ТУАД.
В управлении отметили, что на всех трассах есть проезд. На подтопленных участках выставлены дорожные знаки и сигнальные столбики.
ТУАД просит водителей в случае обнаружения выхода талых вод на дорогу сообщать в диспетчерскую ТУАД по телефону 8 913 949-00-30.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае талыми водами затопило 923 приусадебных участка и 127 домов. Всего от паводков пострадало 37 населенных пунктов.