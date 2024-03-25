Фурам оставят проезд только по 9 улицам Новосибирска — смотрим дороги на карте

С 8 апреля по 19 мая фурам запретят проезд по дорогам Новосибирска. Большегрузам разрешат ездить только по 9 улицам города.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, по улицам города ограничат проезд фур с грузом или без него с нагрузкой на ось более 6 тонн и тем, которые перевозят технологические грузы с нагрузкой на ось более 7 тонн.