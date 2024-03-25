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Фурам оставят проезд только по 9 улицам

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Дороги и транспорт Фурам оставят проезд только по 9 улицам Новосибирска — смотрим дороги на карте

Фурам оставят проезд только по 9 улицам Новосибирска — смотрим дороги на карте

Ограничения введут с 8 апреля

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Запрет на проезд для фур будет действовать до 19 мая

С 8 апреля по 19 мая фурам запретят проезд по дорогам Новосибирска. Большегрузам разрешат ездить только по 9 улицам города.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, по улицам города ограничат проезд фур с грузом или без него с нагрузкой на ось более 6 тонн и тем, которые перевозят технологические грузы с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Карта объездного маршрута

Большегрузы будут проезжать по улицам Хилокская, Петухова, Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе и Старое шоссе.

Ранее в Новосибирске грузовым автомобилям запретили проезд по Первомайскому мосту.

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Фуры Запрет на проезд Новосибирск
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