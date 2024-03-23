Досматривают тщательнее обычного. Что происходит в столичных аэропортах после теракта в «Крокусе»: фото

Источник: Оксана Маклакова / MSK1.RU











После теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в столичном транспорте усилили меры безопасности. В Росавиации добавили, что пассажирам стоит «заранее прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский». Относится это и к тем, кто поедет поездом. Минтранс просит пассажиров «с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий».



— На объектах транспорта продолжает действовать максимальный (третий) уровень безопасности, — сообщили в Минтрансе России. — Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами. В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты.

Сейчас в Домодедово больше людей, чем обычно в это же время, передает из аэропорта главный редактор MSK1.RU Оксана Маклакова. Из-за более тщательного досмотра образовались очереди на паспортном контроле, а также на внешнем и внутреннем досмотрах.

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В пресс-службе Домодедово рассказали, что в аэропорту ввели третий, максимальный уровень безопасности.

— Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе усилении групп входного контроля. Администрация аэропорта просит пассажиров с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности, которые направлены на защиту их жизни и здоровья, выезжать в аэропорт заранее. Данные меры не оказывают влияния на центральное расписание. Обслуживание пассажиров и воздушных судов осуществляется в полном объеме, — сообщили MSK1.RU в пресс-службе аэропорта.

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В Шереметьево также усилили меры безопасности. Читатель MSK1.RU сообщил, что на выходе из Аэроэкспресса заметил сотрудников службы безопасности РЖД в шлемах и бронежилетах.

— В Международном аэропорту Шереметьево усилены меры безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах, — сообщили в Telegram-канале аэропорта.

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По уточненным данным Следственного комитета, количество погибших при теракте выросло до 93. Более 120 человек сейчас находится в больницах. Глава ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокусе».

