Реклама
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 90.75
eur 98.88
Тема дняВспыхнул барак в Ленинском районе
Все новости
Все новости

Под Новосибирском капитально отремонтируют дороги на двух улицах — на это потратят 29 миллионов

Все работы должны быть выполнены до 3 июня

133

Суммарно подрядчик должен отремонтировать около 1,5 километров дорожного полотна

Поделиться

В Новосибирской области объявили конкурс на капитальный ремонт дорог на двух улицах в селе Толмачево. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Заказчиком проведения работ выступает администрация Толмачевского сельсовета. Подрядчик должен будет провести ремонт на участках улиц Березовой и 60 лет Октября.

В рамках контракта планируется уложить несколько слоев из асфальтобетона. На улице Березовой подрядчик уложит новую дорогу на участке протяженностью 828 метра, а на улице 60 лет Октября — 605 метров. На уложенный асфальт должна действовать гарантия в 4 года.

Все работы должны быть выполнены до 3 июня 2024 года. Максимальная цена контракта составляет 29 миллионов 56 тысяч рублей.

Сейчас идет прием заявок на участие в торгах. Срок завершения их подачи — 19 марта 2024 года.

Ранее в Новосибирской области объявили конкурс на капитальный ремонт километрового участка дороги в Искитиме. На это готовы потратить 141 миллион рублей.

По теме

НовосибирскРемонт дорогТолмачево
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter