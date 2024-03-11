Под Новосибирском капитально отремонтируют дороги на двух улицах — на это потратят 29 миллионов

В Новосибирской области объявили конкурс на капитальный ремонт дорог на двух улицах в селе Толмачево. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.



Заказчиком проведения работ выступает администрация Толмачевского сельсовета. Подрядчик должен будет провести ремонт на участках улиц Березовой и 60 лет Октября.

