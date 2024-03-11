Под Новосибирском капитально отремонтируют дороги на двух улицах — на это потратят 29 миллионов

В Новосибирской области объявили конкурс на капитальный ремонт дорог на двух улицах в селе Толмачево. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком проведения работ выступает администрация Толмачевского сельсовета. Подрядчик должен будет провести ремонт на участках улиц Березовой и 60 лет Октября.
В рамках контракта планируется уложить несколько слоев из асфальтобетона. На улице Березовой подрядчик уложит новую дорогу на участке протяженностью 828 метра, а на улице 60 лет Октября — 605 метров. На уложенный асфальт должна действовать гарантия в 4 года.
Все работы должны быть выполнены до 3 июня 2024 года. Максимальная цена контракта составляет 29 миллионов 56 тысяч рублей.
Сейчас идет прием заявок на участие в торгах. Срок завершения их подачи — 19 марта 2024 года.
Ранее в Новосибирской области объявили конкурс на капитальный ремонт километрового участка дороги в Искитиме. На это готовы потратить 141 миллион рублей.