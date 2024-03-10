Под Новосибирском капитально отремонтируют участок дороги — на это потратят почти 141 миллион

В Новосибирской области объявили конкурс на капитальный ремонт участка дороги в Искитиме. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Заказчиком проведения работ является государственное казённое учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо будет выполнить капитальный ремонт дороги в Искитиме, расположенной от трассы М-52, вдоль местной поликлиники №2 до проспекта Юбилейного. Протяженность участка составляет 982 метра.
Подрядчик должен установить верхний и нижние слои дорожной одежды для интенсивности движение примерно в 1000–2500 автомобилей в сутки. Кроме того, в рамках контракта необходимо установить наружное освещение, колодцы ливневой канализации, дорожную разметку, ограждения. Все работы должны быть выполнены в четыре этапа. Первый начнется с 20 апреля 2024 года. Сдать объект заказчику необходимо до 31 августа 2024 года.
Максимальная стоимость работ составляет 140 миллионов 905 тысяч рублей. Сейчас идет прием заявок на выполнение капремонта дороги. Срок завершения приема — 25 марта 2024 года.
Ранее в Новосибирской области начали искать подрядчиков на ремонт дороги в Венгеровском районе. За шесть километров готовы заплатить 190 миллионов рублей.