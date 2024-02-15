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«И это она в такси. Как же она себя дома ведет?»: агрессивная пассажирка с ребенком вызвала недоумение у новосибирцев

Читатели НГС пожалели водителя и называли его работу адской

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Женщина не смогла сама пристегнуть ребенка

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Жители Новосибирска высказали свое мнение о поведении пассажирки, которая устроила истерику в такси и начала распускать руки. Читатели НГС массово жалели водителя, иронично шутили, что из-за подобных истерик растут цены на такси и сочувствовали ребенку кричащей женщины.

Конфликт в такси произшел 14 февраля, женщина оскорбила и несколько раз ударила водителя. В опубликованному посте утверждается, что пассажирка выбрала обычный тариф, но села в машину вместе с ребенком, взяв с собой детский бустер. Пассажирка не могла сама пристегнуть ремень, тогда водитель предложил остановиться, но женщина начала кричать. Позже она связалась с водителем, объяснила, что опаздывала и ее ребенок мог остаться без завтрака. Под небольшой новостью читатели НГС оставили более 500 комментариев за один день, публикуем самые интересные.

Читатели всячески жалели водителя и ребенка, который также находился в машине. Самого автомобилиста называли сдержанным и культурным, а пассажирку истеричной.

— Надеюсь, таксиста не накажут, а мадам в черный список внесут. Истеричка какая-то, я тоже ездила со своим креслом — выбирала детский тариф, с указанием «свое кресло». Ни разу проблем не было. Если не готова платить за детский тариф — общественный транспорт в помощь. Ребенка жалко, он плачет, а эта орет, — делится мнением читателиница.

— Адская работа. Сочувствую водителю и ребенку. Завтрак не может приготовить, зато, орёт, как потерпевшая, — говорит новосибирец.

— Ребенок без завтрака это сильный аргумент. Только она таксиста с папой ребенка перепутала.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрите видео конфликта

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

— Желаю водителю больше не попадать на таких неадекватных заказчиков. Садится в чужую машину и права качает, думая что ей все должны. А потом люди удивляются, что тарифы выросли, так работать некому, — рассуждает сибиряк.

— Почему вы думаете, если у вас ребёнок, то посторонние люди вам что-то должны просто по факту? Ваша зона ответственности. Адекватная мама бы просто вызвала нужный тариф, либо попрощалась с этим водителем, зашла домой/в подъезд и вызвала новую машину, — поделился читатель.

— Мужчина стоически принял претензии тетки и обиды её на весь мужской пол.

— Я вообще в шоке, если честно. Экономить — это понятно, но есть детский тариф — значит, надо заказывать детский тариф.

— Адская работа. Сочувствую водителю и ребенку. Завтрак не может приготовить, зато, орёт, как потерпевшая.

Некоторые же читатели объясняли, что в детском тарифе есть пометка «со своим креслом», именно такую машину и надо было заказать пассажирке, а не экономить.

— Водители детского тарифа проходят инструктаж и готовы к ответственности за перевозку детей. Водители детского тарифа помогают пристегивать ребенка, в салоне имеют пакетики и влажные салфетки, спокойно переносят детский плачь и капризы, пинки в спинку, истоптанный задний ряд, крошки. Но, если водитель работает в тарифах, не предусматривающих перевозку детей, то значит есть на это причины, и пассажиру можно отказать, — считает сибиряк.

Нашлись и те, кто подшучивал над ситуацией.

— Вот из-за таких и растут цены на такси, одни творят, другие страдают, — написал новосибирец.

— А разве при заказе такси указывается, что пассажир еще не завтракал?

— После таких видео желающих жениться может стать меньше, — пошутил читатель.

— И это она в такси. Представляю, как она себя дома ведет!

Недавно в жилмассиве Плющихинский около дома на улице Татьяны Снежиной, 31/5 трое парней напали на таксиста. Момент происшествия попал на видео. Судя по записи, автомобиль припарковался примерно в 19:11, через 20 минут из машины вышел первый парень и пошел к багажнику. После все действия разворачивались за автомобилем.

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