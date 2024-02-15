«И это она в такси. Как же она себя дома ведет?»: агрессивная пассажирка с ребенком вызвала недоумение у новосибирцев

Читатели всячески жалели водителя и ребенка, который также находился в машине. Самого автомобилиста называли сдержанным и культурным, а пассажирку истеричной.

— Надеюсь, таксиста не накажут, а мадам в черный список внесут. Истеричка какая-то, я тоже ездила со своим креслом — выбирала детский тариф, с указанием «свое кресло». Ни разу проблем не было. Если не готова платить за детский тариф — общественный транспорт в помощь. Ребенка жалко, он плачет, а эта орет, — делится мнением читателиница.

— Адская работа. Сочувствую водителю и ребенку. Завтрак не может приготовить, зато, орёт, как потерпевшая, — говорит новосибирец.