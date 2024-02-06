Над Большевистской и Бердским шоссе отремонтируют два моста

В Новосибирске отремонтируют надземные пешеходные мосты над улицей Большевистской и Бердским шоссе. Работы оценили в 29,5 миллиона рублей.
Муниципальное учреждение «Гормост» объявило поиск подрядчика ремонта. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок. В документах указано, что в Новосибирске обновят пешеходные мосты рядом с остановками «Завод торгового оборудования» и «Звездная».
На объектах выполнят подготовительные и монтажные работы, отремонтируют опоры, лестницы, пролеты, установят видеонаблюдение.
Заявки на участие в торгах принимают до 12 февраля. Подрядчик должен отремонтировать мосты в период с 20 июня по 20 сентября 2024 года.
В 2022 году пешеходные мосты Новосибирска показали как плохой пример в Москве. Тогда на заседании комиссии горсовета по городскому зозяйству рассказали, что на ремонт перехода у «Завода торгового оборудования» потребуется 11,8 миллиона рублей. Почему в городе появилось много аварийных мостов, читайте в материале Лизы Пичугиной.