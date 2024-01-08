«Мажоры устраивают гонки с ревом»: ночные гонщики изводят новосибирцев шумными катаниями

В Новосибирске на площади Калинина по ночам местных жителей терроризируют гонщики. Автовладельцы делают опасные маневры, шумят и не дают спать людям. Об этом корреспонденту НГС рассказал новосибирец Александр.
– Мажоры устраивают гонки с ревом. В основном это происходит по пятницам и субботам. С 12 ночи и до 2-3 часов. Приезжают, катают минут 10-15, потом уезжают. Потом опять приезжают. Мы вызывали ГИБДД. Пока они там стоят, гонщиков нету. Как только уезжают сотрудники ГИБДД, те опять приезжают, – сетует местный житель Александр.
Мужчина отметил, что такие гонки местные жители вынуждены терпеть уже она протяжении 5 лет. При чем, происходит это и зимой, и летом. Сибиряк добавил, что заглушить звуки от ревущих моторов не могут даже плотно закрытые пластиковые окна.
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу городского ГИБДД с просьбой разъяснить ситуацию.
Ранее НГС писал о том, что компания новосибирцев перепугала соседей ночными развлечениями с перестрелкой. Теперь соседи высказывают друг другу взаимные претензии.