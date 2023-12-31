«Ожидаемо, ведь через пару часов Новый год»: в Новосибирске 31 декабря взлетели цены на такси

В Новосибирске вечером 31 декабря влетели цены на такси. Причиной всему приближающийся Новый год. По словам читателей НГС, поездка по привычному маршруту обходится практически вдвое, а то и втрое дороже.
— Обычно по этому маршруту езжу за 350–400 рублей, но сегодня цены поднялись в два раза. Ожидаемо, ведь через пару часов Новый год, как ни как. Хорошо, что метро работает сегодня до
Приложение сервиса показывает повышенный спрос на машины, из-за чего стоимость поездки и стала выше.
Ранее жительница Новосибирска заявила, что таксист выгнал ее с ребенком из-за стоимости поездки, которая показалась ему низкой.