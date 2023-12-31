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СрочноВ Новосибирске 31 декабря взлетели цены на такси
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«Ожидаемо, ведь через пару часов Новый год»: в Новосибирске 31 декабря взлетели цены на такси

Сервис показывает повышенный спрос

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Поездка по привычному маршруту обходится вдвое дороже

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В Новосибирске вечером 31 декабря влетели цены на такси. Причиной всему приближающийся Новый год. По словам читателей НГС, поездка по привычному маршруту обходится практически вдвое, а то и втрое дороже.

— Обычно по этому маршруту езжу за 350–400 рублей, но сегодня цены поднялись в два раза. Ожидаемо, ведь через пару часов Новый год, как ни как. Хорошо, что метро работает сегодня до 03:00, скорее всего, на нем добираться буду, так дешевле, — отметил Юрий.

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Приложение сервиса показывает повышенный спрос на машины, из-за чего стоимость поездки и стала выше.

Ранее жительница Новосибирска заявила, что таксист выгнал ее с ребенком из-за стоимости поездки, которая показалась ему низкой.

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