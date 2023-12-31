«Ожидаемо, ведь через пару часов Новый год»: в Новосибирске 31 декабря взлетели цены на такси

— Обычно по этому маршруту езжу за 350–400 рублей, но сегодня цены поднялись в два раза. Ожидаемо, ведь через пару часов Новый год, как ни как. Хорошо, что метро работает сегодня до 03:00 , скорее всего, на нем добираться буду, так дешевле, — отметил Юрий.