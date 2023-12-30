«Предпочел полет к центру Земли»: Hyundai Solaris улетел в яму на Тульской — разбираем ДТП вместе с экспертом

«Начал крутить рулем»

Утром 26 декабря серебристый Hyundai Solaris влетел в яму рядом домом на Тульской, 116 и перевернулся. Перед этим автомобиль врезался в бетонные блоки. Очевидцы рассказали, что яма была огорожена и вокруг стояли предупреждающее знаки.

В ДТП пострадали сразу несколько человек, в том числе рабочий, который стоял рядом. По данным ГУ МЧС региона, 34-летний водитель получил ушиб плеча и тупую травму живота. Внутри была 20-летняя пассажирка, которую доставили в больницу.

Момент, когда машина улетела в яму, попал на видео. Инцидент произошел на перекрестке, на котором во время ДТП разворачивался мусоровоз.