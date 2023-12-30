«Предпочел полет к центру Земли»: Hyundai Solaris улетел в яму на Тульской — разбираем ДТП вместе с экспертом

Неприятное ДТП произошло на улице Тульской в конце декабря — автомобиль упал в яму, перевернувшись в момент падения. Никто не погиб, но пострадали три человека. От трагедии спасло несколько случайностей — рабочий выбрался из ямы за пару секунд до падения автомобиля, а из-за бетонных блоков машина падала медленно. Момент аварии попал на видео и его активно обсуждали жители города. НГС вместе с автоюристом разобрался, кто виноват в случившемся и что грозит причастным.
«Начал крутить рулем»
Утром 26 декабря серебристый Hyundai Solaris влетел в яму рядом домом на Тульской, 116 и перевернулся. Перед этим автомобиль врезался в бетонные блоки. Очевидцы рассказали, что яма была огорожена и вокруг стояли предупреждающее знаки.
В ДТП пострадали сразу несколько человек, в том числе рабочий, который стоял рядом. По данным ГУ МЧС региона,
Момент, когда машина улетела в яму, попал на видео. Инцидент произошел на перекрестке, на котором во время ДТП разворачивался мусоровоз.
— Оказывается, водитель Hyundai Solaris начал крутить рулем, когда увидел разворачивающийся впереди мусоровоз. Вместо столкновения со спецтехникой мужчина, управлявший седаном, предпочел полет к центру Земли, — написали в телеграм-канале АСТ-54 Black.
Как можно заметить на видео, автомобиль врезался сначала в бетонные блоки, а позже «завалился в яму». В момент, когда автомобиль падал, из ямы выбирался рабочий.
Почему появилась яма?
Как позже рассказали в мэрии Новосибирска, заказчик работ на этом месте — «Горводоканал».
— На момент ДТП котлован был огражден железобетонными блоками и, дополнительно, сигнальным ограждением в виде сетки оранжевого цвета. Также по периметру котлована работало сигнальное освещение, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Сейчас причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД. Но видео с моментом аварии вызвало активное обсуждение у новосибирцев. Некоторые высказали мнение, что мусоровоз в этой ситуации совсем не причем.
— Перед ним был не мусоровоз, а другая машина, которая спокойно притормозила, пропустила мусоровоз и уехала дальше. А «Солярис» не соблюдал дистанцию, — написал Александр.
— Там до мусоровоза еще полдня ехать. Скорее всего, летел и поздно яму увидел, а когда увидел, то либо в левый ряд машины таранить, либо обочина и яма, — рассуждает Юлия.
Некоторые посчитали, что причина ДТП может быть в самом водителе.
— «Провтыкал» препятствие, слишком поздно увидел, скорее всего, отвлекся. Дернул рулем, нажал на тормоз, и результат на видео, — поделился мнением Александр Малов.
— Мне кажется, он хотел перестроиться в среднюю полосу, но там оказался авто в мертвой зоне, ему посигналили, и от испуга дернул рулем. По крайней мере, похоже на это. Там, когда улетает в ограждение, за ним едет другое авто. Либо спешил, но что-то пошло не так, — прокомментировал пользователь под ником Nomjke.
Часть сибиряков согласилась, что причина может быть в неожиданности из-за разворота мусоровоза.
— Он видимо хотел объехать препятствие, но так как мусоровоз разворачивался, то машина из соседнего ряда притормозила, и он не смог перестроиться, у него других вариантов не осталось, — отметил пользователь под именем Евгений.
«Не справился с управлением»
Автоюрист Мария Соловьева в первую очередь сослалась на пункт 10.1 Правил дорожного движения. По ним водитель должен вести транспортное средство со скоростью, которая не превышает установленного ограничения. При этом нужно учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
— В данном случае водитель по каким-то причинам не справился с управлением. На видео объективных обстоятельств, которые бы послужили причиной выполнить такой маневр, не зафиксировано. Субъективные причины также неизвестны, — отметила Мария Соловьева.
Водитель Hyundai Solaris должен был руководствоваться правилами и выбрать скорость движения, которая соответствует дорожной обстановке, и в случае необходимости принять меры к торможению вплоть до полной остановки. Это в случае, если речь идет об избежании столкновения с КАМАЗом.
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