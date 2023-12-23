Семья студентки, ставшей инвалидом после ДТП, потребовала с бывшего уральского вице-губернатора 4 млн

Семья уральской студентки Анастасии Вяткиной, которая стала тяжелым инвалидом после ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова, подала к нему новый иск. Мама девушки Светлана Вяткина уточнила, что сумма иска составила чуть больше четырех миллионов рублей.
— Это возмещение расходов, потраченных на лечение за новый период, у нас же лечение длительное идет, вот накопилось за 2021, 2022, 2023 годы, — объяснила она.
Авария произошла 28 июля 2019 года в Челябинской области. Lexus бывшего вице-губернатора Андрея Косилова столкнулся с автомобилем «Лада», в котором компания молодых людей возвращалась с озера. Водитель «Весты» Никита и его пассажирка Анастасия после аварии были в коме.
Наши коллеги из Е1.RU побывали в гостях у студентки спустя четыре года после аварии. Гражданский иск к бизнесмену семья Насти выиграла еще в январе, но выплаты еще не получила. Суд постановил возместить затраты на лечение девушки, утраченный ею заработок и компенсировать моральные страдания родителей. Общая сумма составила 3,1 миллиона. В мае экс-политику удалось снизить сумму до 2,6 миллиона рублей. При этом в августе семья получила требование возместить бывшему вице-губернатору затраты на адвоката.