Семья студентки, ставшей инвалидом после ДТП, потребовала с бывшего уральского вице-губернатора 4 млн

Наши коллеги из Е1.RU побывали в гостях у студентки спустя четыре года после аварии. Гражданский иск к бизнесмену семья Насти выиграла еще в январе, но выплаты еще не получила. Суд постановил возместить затраты на лечение девушки, утраченный ею заработок и компенсировать моральные страдания родителей. Общая сумма составила 3,1 миллиона. В мае экс-политику удалось снизить сумму до 2,6 миллиона рублей. При этом в августе семья получила требование возместить бывшему вице-губернатору затраты на адвоката.