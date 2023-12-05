«А какие удобства вы здесь хотите?» Гуляем по автовокзалам Новосибирска — один удобно расположен, второй сияет чистотой

Что ж, может быть, четверть часа назад, до ухода автобуса сообщением Новосибирск — Тогучин здесь было более людно.



Анна варит кофе, параллельно рассказывая, что на автовокзале работает практически с самого открытия: устроилась в начале 2020 года и работала даже в карантин. Сказать, что местный капучино — лучший, что я пробовала в жизни, язык не повернется, но он все же намного лучше того, что ожидаешь получить на вокзале. Хорош и зал кофейни: аккуратный и даже уютный, он неплохо смотрелся бы и во внутреннем терминале аэропорта. Но и здесь ни за одним столиком людей нет.

