«А какие удобства вы здесь хотите?» Гуляем по автовокзалам Новосибирска — один удобно расположен, второй сияет чистотой

В 2019 году в Новосибирске открыли новый автовокзал, и, понятное дело, тут же закрыли старый. Правда новое местоположение вызвало у горожан и приезжих вопросы: автобусы фактически перенесли на окраину города, а чтобы пассажиры окончательно не пересели на другие виды транспорта, добавили целых три автостанции в городе и еще четвертую в аэропорту Толмачево. Журналисты НГС побывали на главном автовокзале и на самой людной автостанции на улице Дмитрия Шамшурина, чтобы понять, почему пассажиры выбирают именно их.
Дворец на ГБШ
Здание Новосибирского автовокзала выглядит… достойно. Иного слова найти сложно: никакой красотой и богатством архитектурных форм серо-синяя коробка, конечно, не отличается, фасад отделан скучными панелями, зато он новый и очень, очень чистый. Чисто даже вокруг: ни обертки от шоколада, ни окурка, ни даже следов собачьих меток. А уж внутри вокзал и вовсе поражает почти больничной стерильностью. Полы сияют, сквозь огромные окна на втором этаже льются лучи яркого зимнего солнца, отражаясь от стекол пустых киосков.
На входе приветливо звенят рамки, но охранники то ли наметанным глазом оценивают рюкзаки журналистов как слишком маленькие для запрещенки, то ли просто не хотят никого досматривать.
Вокзал и вправду немаленький, изнутри выглядит настоящим дворцом, хвалить который можно бесконечно: за обилие посадочных мест и розеток для зарядки телефонов, чистоту даже в туалетах и отсутствие очередей у касс.
Вот только охотников воспользоваться этим великолепием отчего-то находится немного. Три четверти арендных площадей пустуют, да и пассажиров не сказать, чтобы много. Две пожилые женщины у окна в зале ожидания: одна из них навещала детей, живущих неподалеку, и расположением вокзала весьма довольна, у второй нет настроения общаться. Двое парней и девушка, нежащиеся в массажных креслах. Пара людей у касс. Вот и все, кто решил воспользоваться роскошным новым вокзалом.
— На самом деле это сегодня так, — улыбается бариста Анна из кафе «Подорожник». — Даже мы, те, кто работает здесь, не можем понять, отчего зависит, когда много будет пассажиров, а когда мало.
Что ж, может быть, четверть часа назад, до ухода автобуса сообщением Новосибирск — Тогучин здесь было более людно.
Анна варит кофе, параллельно рассказывая, что на автовокзале работает практически с самого открытия: устроилась в начале 2020 года и работала даже в карантин. Сказать, что местный капучино — лучший, что я пробовала в жизни, язык не повернется, но он все же намного лучше того, что ожидаешь получить на вокзале. Хорош и зал кофейни: аккуратный и даже уютный, он неплохо смотрелся бы и во внутреннем терминале аэропорта. Но и здесь ни за одним столиком людей нет.
Мы возвращаемся на первый этаж, разглядываем сувениры: бижутерия стоит много дешевле, чем ждешь от «медицинского золота», рядом представлен целый арсенал ножей, зажигалок-пистолетов и огромных гильз, годных лишь на то, чтобы поставить их на полку и время от времени протирать пыль. Желающих приобрести это великолепие не наблюдается, как впрочем, и желающих его продать: девушка из застеколья куда-то отошла.
— Этим вокзалом имеет смысл пользоваться, если едешь куда-то в северном направлении или вот в Тогучин, — говорит пассажир Александр. — В ином случае нет никакого смысла.
Динамики громко объявляют о начинающейся посадке на автобус до села Лекарственное, расположенное также в тогучинском направлении, примерно на полпути между Новосибирском и райцентром. Судя по количеству желающих им воспользоваться, подадут, скорее, маршрутку.
Базар-вокзал
Впрочем, к счастью, новый автовокзал — не единственное место для тех, кто хочет покинуть Новосибирск автобусом.
С улицы автостанция «Новосибирск-Главный» выглядит крошечным павильончиком, заставляя вспомнить старую, еще 2010-х годов шутку о том, что в Новосибирске вместо автовокзала сарай. Усугубляет тягостные ощущения и входная группа: разбитые и затянутые пленкой двери, украшенные объявлением «вход временно не работает».
Дальше, впрочем, становится понятно, что не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Во-первых, у дверей нет рамок, традиционно отвечающих за иллюзию безопасности и пробки на входе. Во-вторых, внутри станция автостанция неожиданно оказывается двухэтажной и достаточно просторной, хотя народу здесь немало.
На первом, надземном этаже располагается кассовый зал, внизу — зал ожидания. На площадке между ними нашел для себя место ломбард, обещающий быструю помощь и хвастающий опытом работы с 1999 года. Войти в помещение можно не только с привокзальной площади, но и прямо из метро — сделано это так разумно и удобно, что даже непривычно.
Усталый мужчина, возвращающийся из командировки, явно не может взять в толк, зачем я задаю ему вопросы о том, удобно ли пересаживаться с поезда на автобус в Новосибирске. Ну да: он из Барнаула, где оба вокзала располагались рядом испокон веков.
— Очень даже удобно стало, хорошо, — радостно отвечает на вопрос об удобстве автостанции на привокзальной помощи пенсионерка Елена. — Вот вы прошлый вокзал помните?
Она — одна из счастливчиков, кому досталось сидячее место в зале ожидания. Времени до Сузунского автобуса хватает, и, поначалу немного настороженная, она все охотнее начинает рассказывать, что дорога занимает 3,5 часа (можно было бы ездить и побыстрее, но дорога не очень хороша), а автостанция ей очень нравится удобством и расположением.
Удобств на станции, прямо скажем, не слишком много. Сидячих мест отчетливо не хватает (с другой стороны, посидеть пассажиры успеют и в автобусе), перекус не купить (впрочем, практически любую еду можно купить в двух шагах от павильона). Зато есть киоски с сувенирами и плюшевыми игрушками: авось какой заскучавший ребенок убедит маму или бабушку купить акулу-как-в-икее.
— А какие удобства здесь вы хотите? — удивляется другая пожилая дама, которая собирается навестить детей в Болотном. — Тепло. Посидеть есть. Туалет имеется.
— И чисто в туалете? — вспоминаю об общественной уборной в здании вокзала я.
Дама заговорщицки понижает голос:
— Нет. Совсем не чисто.
Оценить обстановку не удается: у входа в санузел за столиком сидит бдительная старушка, принимающая плату за пользование уборной. Наличных денег у нас нет — налицо плохая подготовка журналистов к работе.
Меняются пассажиры достаточно часто: автобусы объявляют едва ли не каждые 15 минут. Пока я говорю с женщинами — как раз подходит один на Белокуриху. Услышав первые звуки объявления пожилой мужчина восточной внешности торопливо вскидывает руку, но посмотрев на циферблат часов, успокаивается. Он представляется, но едва прошу его повторить имя по буквам, машет рукой: мол, зовите просто Алик. Если без отчества трудно — Алик Азизович.
По-русски он говорит так чисто и грамотно, что поневоле начинаешь вспоминать, когда в последний раз слышал такую красивую речь — и так и не вспоминаешь.
— Я в Новосибирской области с 1988 года живу, езжу часто, — обстоятельно отвечает он на вопрос о плюсах и минусах автостанции. — И очень радовался, когда автобусы на вокзал перенесли. На метро удобно добираться, близко все, хорошо. А как, наверное, рады те, кому с поезда на автобус пересесть надо!
— А главным автовокзалом пользуетесь?
В диалоге возникает некоторая заминка. Потом Алик Азизович неуверенно уточняет, точно ли этот автовокзал — не главный. А услышав о том, что это — автостанция, вздыхает и говорит:
— Там хорошее место, удобное, наверное. Например, тем, кто на барахолке работает, да? Но мне не очень. Вот здесь хороший вокзал, очень хорошо его сделали. Для людей удобно. Чуть побольше бы его построили, чтобы места всем хватало, и вообще бы стало замечательно.
И улыбнувшись на прощание, галантно уступает место своей ровеснице с двумя огромными клетчатыми сумками, будто переместившимися во времени прямиком из девяностых.
Ранее НГС писал о селе на границе Новосибирской и Кемеровской областей. Там останавливаются, чтобы поесть шашлыков, и до сих пор можно купить музыкальные диски.