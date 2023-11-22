Почему водителям запретили один из поворотов на въезде на Большевистскую? Отвечает мэрия

На прошлой неделе НГС писал, что из-за знака жителям ближайшего частного сектора нужно поворачивать в сторону Первомайки на пути к Речному вокзалу - то есть в противоположенную сторону. На это пожаловался читатель НГС, автомобилист Александр. С его слов, из-за нового знака люди подолгу стоят в пробках.