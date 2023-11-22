Почему водителям запретили один из поворотов на въезде на Большевистскую? Отвечает мэрия

Мэрия Новосибирска объяснила, почему на перекрестке улиц Большевистская и Инюшенская поставили дорожный знак «Движение направо», из-за которого водителям приходится делать крюк. Как выяснилось, он был установлен для того, чтобы разгрузить автомобильный трафик с улицы Днепрогэсовской и исключить вероятность аварий.
На прошлой неделе НГС писал, что из-за знака жителям ближайшего частного сектора нужно поворачивать в сторону Первомайки на пути к Речному вокзалу - то есть в противоположенную сторону. На это пожаловался читатель НГС, автомобилист Александр. С его слов, из-за нового знака люди подолгу стоят в пробках.
В пресс-службе мэрии уточнили, что решение об установке знака было принято на заседании рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения. В ответе на запрос объясняется: изменить схему движения пришлось для того, чтобы разгрузить соседнюю улицу Днепрогэсовскую. Там автомобильный трафик — от Большевистской до Кирова — выше, чем с Инюшенской.
— Знак «Движение направо» необходим, чтобы исключить ДТП, — подчеркнули в мэрии.
Тем, кому нужно в сторону центра, необязательно делать большой крюк. Водители могут развернуться на ближайшем перекрестке с улицей Выборной. Он находится в 300 метрах от того места, где появился знак «Движение направо». Об этом редакции НГС говорил руководитель региональной Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. На его слова в мэрии добавили следующее:
— Безопасный разворот возможно совершить в районе храма Михаила Архангела.
Недавно на улице Мичурина в направлении Гоголя поставили знак «Движение запрещено». Его расположили на столбе рядом со знаками «Работает эвакуатор» и «Стоянка запрещена по нечетным дням» — водители в недоумении.