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Тема дняНа Ленина привезли стройматериалы
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Завалили досками: на улицу Ленина привезли стройматериалы ­– ­ там готовятся к празднованию Нового года

До этого на улице разместили бетонные блоки

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На улице теперь лежат элементы будущих декораций

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В Новосибирске в воскресенье, 19 ноября, улицу Ленина завалили строительными материалами и деревянными досками. Нагромождение различных материалов корреспондент НГС заметила со стороны площади Ленина.

Судя по фотографиям, на улицу привезли какие-то стройматериалы, конструкции, деревянные блоки. Пока все лежит на месте, никакие работы на объекте не ведутся.

Ранее НГС писал о том, что по улице Ленина разложили рядами бетонные блоки. Таким образом в городе начали оформлять улицу к главному празднику в году. Участок улицы перекрыли для движения автомобилей до 1 февраля.

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