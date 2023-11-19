В Новосибирске в воскресенье, 19 ноября, улицу Ленина завалили строительными материалами и деревянными досками. Нагромождение различных материалов корреспондент НГС заметила со стороны площади Ленина.
Судя по фотографиям, на улицу привезли какие-то стройматериалы, конструкции, деревянные блоки. Пока все лежит на месте, никакие работы на объекте не ведутся.
Ранее НГС писал о том, что по улице Ленина разложили рядами бетонные блоки. Таким образом в городе начали оформлять улицу к главному празднику в году. Участок улицы перекрыли для движения автомобилей до 1 февраля.