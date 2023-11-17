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По улице Ленина разложили рядами бетонные блоки — как это выглядит и что происходит

В центре Новосибирска началась подготовка к празднованию Нового года

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Вид с улицы Ленина на оперный театр

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На улице Ленина в Новосибирске начался монтаж конструкций для новогоднего оформления. Пока закрытую для движения автотранспорта проезжую часть украсили бетонными блоками.

О начале работ на Ленина в мэрии объявили вчера. Движение на отрезке от площади имени Ленина до улицы Советской будет перекрыто с 17 ноября до 1 февраля. С первого же дня ограничения движения здесь начались работы.

Улица перекрыта до пересечения с Советской

Улица перекрыта до пересечения с Советской

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Уже к 11 утра по всей длине улицы от площади до Советской были уложены бетонные блоки. Такие же использовались в прошлом году для установки мачт, на которых потом крепились новогодние светящиеся гирлянды.

В прошлом году пока шел монтаж новогодней иллюминации, часть горожан выражала недовольство созданными неудобствами. Но, после того как украшения зажглись, поток гуляющих здесь в вечерние часы не ослабевал несколько недель.

Вид на украшенную улицу Ленина на прошлый Новый год

Вид на украшенную улицу Ленина на прошлый Новый год

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Ранее в мэрии Новосибирска сообщили, что в этом году для украшения улицы Ленина решили не покупать новую подсветку. Дизайнеры будут комбинировать прошлогодние украшения.

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