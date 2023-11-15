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Цена на маршрутку до Академгородка взлетела до 65 рублей

Пассажирам придется платить больше на 10 рублей

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Цены на маршрутки подняли с 15 ноября

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В Новосибирске увеличивается стоимость проезда в трех маршрутных такси. Как сообщили в центральном управлении городским автоэлектротранспорте, тариф увеличится в маршрутках №51, №91 и №72.

— С 15 ноября на маршрутных такси № 51 «Автопорт Калининский — Вокзал Новосибирск-Главный» будет установлен тариф 50 рублей, на маршруте № 91 «Метро Речной вокзал — Общественный торговый центр» (до Академгородка) — 65 рублей. На маршруте маршрутного такси № 72 «Лесное — Биатлонный комплекс» будет установлен тариф 50 рублей с 1 декабря, — говорится в сообщении.

Как пояснил перевозчика маршрутного такси №72 Анатолий Кожанов, цену за проезд подняли на 10 рублей. Увеличение стоимости связано с повышением цен на обслуживание транспорта.

— Цены поднимаем из-за увеличения стоимости на запчасти, практически на 50%. Также сильно подорожало топливо для маршруток, сейчас солярка стоит практически 70 рублей за литр. Это все сказывается на работе общественного транспорта, — пояснил Анатолий Кожанов.

Ранее стало известно, что в Новосибирской маршрутке № 30а подняли цены на проезд на 10 рублей, транспорт едет по кольцевому маршруту от Амбулаторной через метро «Речной вокзал» и Гусинобродское шоссе.

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МаршруткиНовосибирскОбщественный транспорт
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