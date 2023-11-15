В культовом месте с шашлыками открыли огромный автовокзал — здесь можно будет пересесть на автобус до Шерегеша

В Журавлево Кемеровской области открыли новый автовокзал — там останавливаются автобусы из Новосибирска и можно купить билеты на автобус между областями.
Об открытии нового автовокзала НГС рассказал новосибирский перевозчик, компания «Сибирские ресурсосберегающие технологии», чьи автобусы проходят через новую автостанцию. В двухэтажном здании площадью 800 квадратных метров есть билетные кассы, где можно купить билет на рейсы до Белово, Ленинск-Кузнецка, Междуреченска, Таштагола, в обратную сторону — до Новосибирска.
Автовокзал открылся в октябре. Как уточнили в компании «Сибирские ресурсосберегающие технологии», стоянка автобуса на автовокзале — 20–30 минут. До Шерегеша пока нет отдельного транспорта, но в ближайшее время перевозчик планирует запустить автобус от Журавлей до Таная, чтобы доставлять юристов на горнолыжный комплекс.
В здании автостанции есть пункты питания, туалет с удобствами для инвалидов и комната матери и ребенка.
В сутки через автовокзал проходит около 500 пассажиров, уточнил перевозчик.
Журавлево — это село вблизи границы с Кемеровской областью. В марте на НГС вышел репортаж из Журавлево — места, которое стало культовым из-за вкусных шашлыков.