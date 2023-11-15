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В культовом месте с шашлыками открыли огромный автовокзал — здесь можно будет пересесть на автобус до Шерегеша

Станция открылась на границе Новосибирской и Кемеровской областей

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Двухэтажное здание находится по адресу: Центральная, 6

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В Журавлево Кемеровской области открыли новый автовокзал — там останавливаются автобусы из Новосибирска и можно купить билеты на автобус между областями.

В здании площадью 800 метров есть пункты питания, туалет, комната матери и ребенка

В здании площадью 800 метров есть пункты питания, туалет, комната матери и ребенка

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Об открытии нового автовокзала НГС рассказал новосибирский перевозчик, компания «Сибирские ресурсосберегающие технологии», чьи автобусы проходят через новую автостанцию. В двухэтажном здании площадью 800 квадратных метров есть билетные кассы, где можно купить билет на рейсы до Белово, Ленинск-Кузнецка, Междуреченска, Таштагола, в обратную сторону — до Новосибирска.

В здании есть точки общепита и зоны отдыха

В здании есть точки общепита и зоны отдыха

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Автовокзал открылся в октябре. Как уточнили в компании «Сибирские ресурсосберегающие технологии», стоянка автобуса на автовокзале — 20–30 минут. До Шерегеша пока нет отдельного транспорта, но в ближайшее время перевозчик планирует запустить автобус от Журавлей до Таная, чтобы доставлять юристов на горнолыжный комплекс.

В здании автостанции есть пункты питания, туалет с удобствами для инвалидов и комната матери и ребенка.

В сутки через автовокзал проходит около 500 пассажиров, уточнил перевозчик.

Журавлево — это село вблизи границы с Кемеровской областью. В марте на НГС вышел репортаж из Журавлево — места, которое стало культовым из-за вкусных шашлыков.

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