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Тема дняГде вкусные шашлыки — видеоэкскурсия
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Как поселок на границе Новосибирской области стал местом притяжения из-за вкусных шашлыков — видеоэкскурсия

Всё началось с пирожков на улице и пельменей в придорожных кафе

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Показываем и рассказываем, чем притягивает Журавлево автопутешественников

Видео: Антон Дигаев, Ксения Лысенко, Анна Богданова

Журавлево — село вблизи границы с Кемеровской областью. За двадцать с лишним лет оно стало популярным местом перекуса у новосибирских автопутешественников. По обе стороны дороги стоят разные кафе, посетители которых пока не определились, где шашлык самый вкусный.

— Вообще шашлык тут недорогой, 230 рублей. Таких цен в Новосибирске не найдешь, — поделился посетитель одного из самых популярных кафе в Журавлево. Кафе и их названия мы показываем в видеосюжете, смотрите и запоминайте.

Журавлево — село с историей, когда-то здесь было так много журавлиных стай, что люди не могли спокойно разговаривать.

Корреспондент НГС Ксения Лысенко так рассказывает про Журавлево, что хочется отправиться туда немедленно, по крайней мере, сделать остановку по пути. А пока смотрите видеоэкскурсию и читайте фоторепортаж из Журавлево.

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