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Движение встало: на Большевистской фура перекрыла две полосы — машины едут по встречке

Километровая пробка собралась в сторону Академгородка

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ДТП произошло на улице Большевистская

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В Новосибирске на улице Большевистская сегодня, 4 сентября, из-за ДТП собралась огромная пробка. При развороте возле дома №48 фура зацепила легковой автомобиль, сообщают в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».

Авария случилась около 14:00. Фура перекрыла две полосы в сторону Академгородка. Из-за этого, по данным 2ГИС, на Большевистской собралась пробка в несколько километров. Автомобилям приходится выезжать на встречную полосу.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации комментарий не поступил.

Сегодня утром дорога возле «Золотой Нивы» встала в пробку. Новосибирцы выходили из общественного транспорта и шли до метро пешком.

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ПробкиБольшевистскаяНовосибирскФура
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