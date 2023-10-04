Движение встало: на Большевистской фура перекрыла две полосы — машины едут по встречке

В Новосибирске на улице Большевистская сегодня, 4 сентября, из-за ДТП собралась огромная пробка. При развороте возле дома №48 фура зацепила легковой автомобиль, сообщают в группе «АСТ-54» во «Вконтакте».
Авария случилась около 14:00. Фура перекрыла две полосы в сторону Академгородка. Из-за этого, по данным 2ГИС, на Большевистской собралась пробка в несколько километров. Автомобилям приходится выезжать на встречную полосу.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации комментарий не поступил.
Сегодня утром дорога возле «Золотой Нивы» встала в пробку. Новосибирцы выходили из общественного транспорта и шли до метро пешком.