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В темноте пойдешь — в люк попадешь: читатели НГС показали фотографии опасных дыр в Новосибирске

Есть люки и без крышки и с поврежденными крышками

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Помимо открытых люков, в городе есть и треснутые

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В Новосибирске обнаружилось несколько мест, где прохожие могут наткнуться на открытый или плохо отремонтированный люк. Читатели НГС поделились с редакцией фотографиями опасных мест

На улице Станиславского между домами 33 и 35 был открытый люк, который заделали, но после установки временной крышки, люк стал проваливаться вниз.

— Люк накреняется все больше. Уже 2 раза звонили по жалобе из администрации, а работы до сих пор не выполнены, — рассказала одна из читательниц Татьяна. Она также прислала в редакцию ответ исполняющего обязанности главы администрации, из которого становится понятно, что по нормативу, должны стоять чугунные крышки, которых сейчас нет.

Люк на улице Станиславского 35

Люк на улице Станиславского 35

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Также, больше двух недель на Троллейной 132 люк открыт и ничем не огорожен.

— Неоднократно звонили, ответ один — не можем найти, кому принадлежит колодец. Ждут когда кто-нибудь провалится, тогда сразу хозяин найдется, — написала Светлана.

Так выглядит открытый люк на Троллейной,12

Так выглядит открытый люк на Троллейной,12

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Другая читательница вспомнила, как из-за открытого люка чуть не провалилась под землю на Овражной.

— Я шла вечером, путь был совершенно не освещен. И я чуть не упала в открытый люк, а это один из коротких путей, по которому часто ходят люди — рассказала Ульяна.

Открытый люк на Овражной 234

Открытый люк на Овражной 234

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Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу мэрии, чтобы узнать, когда проблему с люками решат.

Также, мы рассказывали об инциденте, как трое новосибирцев угнали машину, чтобы украсть канализационные люки.

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