В темноте пойдешь — в люк попадешь: читатели НГС показали фотографии опасных дыр в Новосибирске

На улице Станиславского между домами 33 и 35 был открытый люк, который заделали, но после установки временной крышки, люк стал проваливаться вниз.

— Люк накреняется все больше. Уже 2 раза звонили по жалобе из администрации, а работы до сих пор не выполнены, — рассказала одна из читательниц Татьяна. Она также прислала в редакцию ответ исполняющего обязанности главы администрации, из которого становится понятно, что по нормативу, должны стоять чугунные крышки, которых сейчас нет.