«В замке зажигания не было ключа»: трое новосибирцев угнали машину, чтобы украсть канализационные люки

Трое новосибирцев угнали машину, чтобы украсть канализационные люки
В Новосибирске автоинспекторы поймали трех новосибирцев на угнанной машине, в которой перевозили краденые канализационные люки. Инцидент произошел ночью
— На улице Станиславского около дома 35 инспектора ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107. При визуальном осмотре в салоне автомобиля обратили внимание на отсутствие ключа в замке зажигания, также в багажнике автомобиля обнаружили канализационные люки. Молодые люди не смогли предоставить какие-либо документы на автомобиль и на канализационные люки, обнаруженные при осмотре салона автомобиля, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.
Трех мужчин 26, 28 и 29 лет доставили в отдел полиции.
— По данному факту будет принято решение о возбуждении уголовного дела, также осуществляется проверка на причастность данных граждан к совершению аналогичных преступлений, — добавили в ведомстве.
Ранее НГС рассказывал, что в Ленинском районе Новосибирска на улице Троллейной пьяный водитель за рулем угнанного автомобиля «Тойота-Витц» пытался уйти от ГИБДД. Он не справился с управлением и столкнулся с фурой.