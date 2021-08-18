18 августа среда
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 4/10
usd 73.48
eur 86.48
Тема дняПрайс-лист взяток гаишников. В одной картинке

Все новости

Все новости

«В замке зажигания не было ключа»: трое новосибирцев угнали машину, чтобы украсть канализационные люки

Подозрительную машину автоинспекторы остановили ночью

3 278
38Обсудить

Поделиться

Внимательные полицейские заметили, что машину завели без помощи ключа

Внимательные полицейские заметили, что машину завели без помощи ключа

Поделиться

Трое новосибирцев угнали машину, чтобы украсть канализационные люки

В Новосибирске автоинспекторы поймали трех новосибирцев на угнанной машине, в которой перевозили краденые канализационные люки. Инцидент произошел ночью 16 августа.

— На улице Станиславского около дома 35 инспектора ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107. При визуальном осмотре в салоне автомобиля обратили внимание на отсутствие ключа в замке зажигания, также в багажнике автомобиля обнаружили канализационные люки. Молодые люди не смогли предоставить какие-либо документы на автомобиль и на канализационные люки, обнаруженные при осмотре салона автомобиля, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.

Трех мужчин 26, 28 и 29 лет доставили в отдел полиции.

— По данному факту будет принято решение о возбуждении уголовного дела, также осуществляется проверка на причастность данных граждан к совершению аналогичных преступлений, — добавили в ведомстве.

Ранее НГС рассказывал, что в Ленинском районе Новосибирска на улице Троллейной пьяный водитель за рулем угнанного автомобиля «Тойота-Витц» пытался уйти от ГИБДД. Он не справился с управлением и столкнулся с фурой.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

кража люковугон
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...