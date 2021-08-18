«В замке зажигания не было ключа»: трое новосибирцев угнали машину, чтобы украсть канализационные люки

В Новосибирске автоинспекторы поймали трех новосибирцев на угнанной машине, в которой перевозили краденые канализационные люки. Инцидент произошел ночью 16 августа .

— На улице Станиславского около дома 35 инспектора ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2107. При визуальном осмотре в салоне автомобиля обратили внимание на отсутствие ключа в замке зажигания, также в багажнике автомобиля обнаружили канализационные люки. Молодые люди не смогли предоставить какие-либо документы на автомобиль и на канализационные люки, обнаруженные при осмотре салона автомобиля, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.