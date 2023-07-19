«Сидите дома»: в Искитиме в автобусе поругались кондуктор и пассажирка — причиной стала собака

Житель Искитима опубликовал видео из местного автобуса, где кондуктор ругается с женщиной с собакой. При этом очевидцы призывают не обвинять кондуктора — конфликт, по их словам, попал в ролик не полностью. Некоторые пассажиры увереяют, что его спровоцировала сама пассажирка.
Как объяснил автор видео в группе «Подслушано в Искитиме», ссора произошла из-за проезда животного.
— Кондуктор выгоняет людей с собаками из автобуса обосновав это тем, что у нее аллергия, — написал местный житель.
На видео кондуктор говорит, что с собаками нужно сидеть дома или гулять на улице, а не сидеть в автобусе.
В комментариях люди отметили, что такая ситуация случается не в первый раз.
— Я неделю назад ехала с этим кондуктором. Дама с собакой была, так её сразу на входе тоже так же встретили «вежливо». Кондуктор говорила, что у неё аллергия на собак и попросила даму с собакой пройти в самый конец салона автобуса, — вспомнила подписчица группы Вконтакте Ольга.
Жительница Искитима Софья написала в комментариях, что присутствовала во время конфликта и представила другую точку зрения на ссору женщин.
— Ехала на этом маршруте. Конфликт изначально завела пассажирка, так как, кондуктор 3 раза попросила, пересесть на заднюю площадку, и закон такой имеется. На что пассажирка ответила, что заплатила за проезд и будет ехать, там где захочет. Кондуктор: «А у меня астма, мне что, задыхаться?», — добавила сибирячка.
Корреспондент НГС не смогла связаться с Софьей. Но другая местная жительница Елизавета рассказала редакции, что узнать, в каком автобусе произошел конфликт, по видео сложно. Одни и те же кондукторы работают на разных маршрутах. Корреспондент НГС направила запрос в администрацию города Искитима.
В июле в Новосибирске произошел конфликт между кондуктором и пассажирами автобуса № 39. Поводом послужило то, что в салон зашел пожилой мужчина, которого некоторые хотели выгнать из автобуса.