«Сидите дома»: в Искитиме в автобусе поругались кондуктор и пассажирка — причиной стала собака

В комментариях люди отметили, что такая ситуация случается не в первый раз.

— Я неделю назад ехала с этим кондуктором. Дама с собакой была, так её сразу на входе тоже так же встретили «вежливо». Кондуктор говорила, что у неё аллергия на собак и попросила даму с собакой пройти в самый конец салона автобуса, — вспомнила подписчица группы Вконтакте Ольга.



Жительница Искитима Софья написала в комментариях, что присутствовала во время конфликта и представила другую точку зрения на ссору женщин.