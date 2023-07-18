Пострадала 13-летняя девочка: два автомобиля столкнулись в Октябрьском районе

Вечером 18 июля в Новосибирске ГАЗ столкнулся с «Маздой» в Октябрьском районе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в аварии пострадала 13-летняя девочка.



ДТП произошло в 17:40 на территории Октябрьского района. 48-летний водитель автомобиля ГАЗ-322132 ехал по улице Шмаковой со стороны СНТ «Ветеран-7» в направлении улицы Ключ-Камышенское Плато, когда столкнулся в «Маздой-МПВ». Напротив дома № 131/2 по улице Выборной водитель не предоставил преимущество в движении и выехал на нерегулируемый перекресток.

