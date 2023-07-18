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Пострадала 13-летняя девочка: два автомобиля столкнулись в Октябрьском районе

Подростка доставили в лечебное учреждение

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ДТП произошло в 17:40

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Вечером 18 июля в Новосибирске ГАЗ столкнулся с «Маздой» в Октябрьском районе. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, в аварии пострадала 13-летняя девочка.

ДТП произошло в 17:40 на территории Октябрьского района. 48-летний водитель автомобиля ГАЗ-322132 ехал по улице Шмаковой со стороны СНТ «Ветеран-7» в направлении улицы Ключ-Камышенское Плато, когда столкнулся в «Маздой-МПВ». Напротив дома № 131/2 по улице Выборной водитель не предоставил преимущество в движении и выехал на нерегулируемый перекресток.

— В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Мазда» — девочка 2010 года рождения, которая с травмами различной степени тяжести доставлена в лечебное учреждение, — указано в сообщении.

По информации ведомства, за рулем автомобиля «Мазда» находился 63-летний мужчина. На месте ДТП работал наряд ДПС ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Накануне в Советском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. 17-летнего парня доставили в больницу.

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