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В Советском районе на пешеходном переходе водитель сбил подростка и скрылся с места — его ищет ГИБДД

17-летнего парня доставили в больницу

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Подросток переходил дорогу

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В Советском районе Новосибирска вчера, 17 июля, неизвестный водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП. 17-летнего парня доставили в больницу.

ДТП произошло в 14:30 на улице Шлюзовой. Автомобиль двигался со стороны улицы Тружеников в сторону улицы Русской и наехал на подростка, который проходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Характер полученных травм подростка уточняется. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.

ГИБДД города обратилась к жителям Новосибирска, которые могут что-то знать об аварии. Сотрудники просят обратиться по номеру 232-23-35 (отдел розыска), 232-23-21 (дежурная часть) либо по адресу: улица Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску.

В Первомайском районе Новосибирска вчера, 17 июля, произошла массовая авария. Двух детей доставили в больницу.

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