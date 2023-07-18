В Советском районе на пешеходном переходе водитель сбил подростка и скрылся с места — его ищет ГИБДД

В Советском районе Новосибирска вчера,
ДТП произошло в 14:30 на улице Шлюзовой. Автомобиль двигался со стороны улицы Тружеников в сторону улицы Русской и наехал на подростка, который проходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Характер полученных травм подростка уточняется. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.
ГИБДД города обратилась к жителям Новосибирска, которые могут что-то знать об аварии. Сотрудники просят обратиться по номеру
В Первомайском районе Новосибирска вчера,