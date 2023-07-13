Съехал с дороги и врезался в дерево: водитель Toyota погиб в Бердске

В Новосибирской области водитель автомобиля Toyota Corolla погиб после ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, машина сибиряка съехала с дороги и врезалась в дерево.



Инцидент произошел 13 июля на территории Бердска. 58-летний водитель автомобиля ехал по улице Черемушная в сторону СНТ «Марьин Лог», когда допустил съезд с дороги. Машина сибиряка наехала на дерево, причины произошедшего устанавливаются.

