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Съехал с дороги и врезался в дерево: водитель Toyota погиб в Бердске

В ГИБДД опубликовали фото с места смертельного ДТП

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Инцидент произошел 13 июля на территории Бердска

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В Новосибирской области водитель автомобиля Toyota Corolla погиб после ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, машина сибиряка съехала с дороги и врезалась в дерево.

Инцидент произошел 13 июля на территории Бердска. 58-летний водитель автомобиля ехал по улице Черемушная в сторону СНТ «Марьин Лог», когда допустил съезд с дороги. Машина сибиряка наехала на дерево, причины произошедшего устанавливаются.

— В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы не совместимые с жизнью. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в ведомстве.

Утром 13 июля в Чулымском районе произошло смертельное ДТП. В аварии погиб 40-летний мужчина, трое человек получили травмы.

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Смертельное ДТПДТПБердск
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